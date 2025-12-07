PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Laurent Hess
7 décembre 2025

Luis Enrique était très remonté suite à une question polémique hier soir après la victoire du PSG contre le Stade Rennais (5-0).

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Rennais hier soir au Parc des Princes : 5-0 ! En grande forme ces dernières semaines, l’équipe d’Habib Beye a volé en éclats face à celle de Luis Enrique, qui s’est bien rachetée après sa défaite du week-end dernier à Monaco (0-1). Dans les buts, Matvey Safonov, qui a suppléée Lucas Chevalier, a sans doute marqué des points. Le Russe a réalisé un bon match et gardé ses cages inviolées.

Luis Enrique agacé par une question sur Zabarnyi et Safonov 

Malgré lui, Safonov a été au centre d’une petite polémique après la rencontre, en conférence de presse, lorsque Luis Enrique a été interrogé sur l’absence d’Illia Zabarnyi, non convoqué pour ce match de la 15e journée de Ligue 1. Questionné sur un possible forfait de l’Ukrainien lié à la présence du Russe, le technicien espagnol s’est énervé. «C’est incroyable. A chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps », a-t-il pesté. Avant d’expliquer : « Rien du tout, il est juste malade. Il est malade tout simplement. Il était malade les deux derniers jours. Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher une autre polémique tout le temps». Rhabillé pour l’hiver, le journaliste en question ! Avant la venue du Stade Rennais, Luis Enrique s’était déjà payé les médias en esquivant une question sur Safonov puis en évoquant le traitement médiatique d’Habib Beye. « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Après quatre victoires, c’est le meilleur. C’est comme ça la vie d’un entraîneur, c’est injuste. Et je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il ne gagnait pas. Ils font un très bon, championnat et demain on sera dans la difficulté ».

Ligue 1PSGStade Rennais
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Par Laurent Hess
Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)
FC Barcelone...

Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Par Laurent Hess
L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Mercato...

Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Dunkerque – ASSE : les notes des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE : les notes des Verts

Par Laurent Hess
La frappe de Lepaul à la 27e de PSG-Rennes que Safonov va détourner sur son poteau.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : ce moment où tout a basculé pour les Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en action avec le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal victime d’un deepfake avec une bimbo

Par Raphaël Nouet
ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !
ASSE...

ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !

Par William Tertrin
La joie des Parisiens après leur troisième but face au Stade Rennais.
Ligue 1...

Les notes du carton du PSG sur le Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita assistant au match entre le FC Nantes et l'AS Monaco l'an dernier à Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita prêts à relancer un ancien du Stade Rennais cet hiver ?

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

Mercato : l’OM a fait l’impasse sur un ancien de Ligue 1 qui a la cote

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro balance une grosse pique aux Kita, il pourrait le payer très cher

Par William Tertrin
Dunkerque – ASSE (1-0) : les 3 choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE (1-0) : les 3 choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts

Par William Tertrin
Le deuxième but du PSG, signé Mayulu.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais (2-0) : les notes à la pause

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
FC Nantes...

RC Lens : les plans du mercato hivernal bousculés… grâce au FC Nantes

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi lors du match face au LOSC.
Ligue 1...

OM : la défaite à Lille est-elle pour De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Real Betis – FC Barcelone (3-5) : les 3 choses à retenir de la victoire des Blaugrana
FC Barcelone...

Real Betis – FC Barcelone (3-5) : les 3 choses à retenir de la victoire des Blaugrana

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
Mercato...

Mercato : le PSG prêt à offrir un précieux renfort à l’OL cet hiver ?

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : les compos de Luis Enrique et Beye sont connues

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise a trouvé le moyen de relancer le Gym, le RC Lens prêt à tout gâcher !
Ligue 1...

OGC Nice : Haise a trouvé le moyen de relancer le Gym, le RC Lens prêt à tout gâcher !

Par William Tertrin
Dunkerque – ASSE : un Vert s’est blessé juste avant le match !
ASSE...

Dunkerque – ASSE : un Vert s’est blessé juste avant le match !

Par Laurent Hess
ASSE : la compo d’Horneland pour affronter Dunkerque
ASSE...

ASSE : la compo d’Horneland pour affronter Dunkerque

Par William Tertrin
FC Nantes – RC Lens (1-2) : les notes du match
FC Nantes...

FC Nantes – RC Lens (1-2) : les notes du match

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Stéphanois prêt à tourmenter les Verts dans la course à la montée ?
ASSE...

ASSE : un ancien Stéphanois prêt à tourmenter les Verts dans la course à la montée ?

Par William Tertrin
ASSE : un Ilan Kebbal poussait chez les Verts, ils l’ont dégagé !
ASSE...

ASSE : un Ilan Kebbal poussait chez les Verts, ils l’ont dégagé !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet