PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Luis Enrique était très remonté suite à une question polémique hier soir après la victoire du PSG contre le Stade Rennais (5-0).

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Rennais hier soir au Parc des Princes : 5-0 ! En grande forme ces dernières semaines, l’équipe d’Habib Beye a volé en éclats face à celle de Luis Enrique, qui s’est bien rachetée après sa défaite du week-end dernier à Monaco (0-1). Dans les buts, Matvey Safonov, qui a suppléée Lucas Chevalier, a sans doute marqué des points. Le Russe a réalisé un bon match et gardé ses cages inviolées.

Luis Enrique agacé par une question sur Zabarnyi et Safonov

Malgré lui, Safonov a été au centre d’une petite polémique après la rencontre, en conférence de presse, lorsque Luis Enrique a été interrogé sur l’absence d’Illia Zabarnyi, non convoqué pour ce match de la 15e journée de Ligue 1. Questionné sur un possible forfait de l’Ukrainien lié à la présence du Russe, le technicien espagnol s’est énervé. «C’est incroyable. A chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps », a-t-il pesté. Avant d’expliquer : « Rien du tout, il est juste malade. Il est malade tout simplement. Il était malade les deux derniers jours. Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher une autre polémique tout le temps». Rhabillé pour l’hiver, le journaliste en question ! Avant la venue du Stade Rennais, Luis Enrique s’était déjà payé les médias en esquivant une question sur Safonov puis en évoquant le traitement médiatique d’Habib Beye. « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Après quatre victoires, c’est le meilleur. C’est comme ça la vie d’un entraîneur, c’est injuste. Et je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il ne gagnait pas. Ils font un très bon, championnat et demain on sera dans la difficulté ».