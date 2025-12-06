Le PSG vient de communiquer son groupe pour le match de ce soir contre le Stade Rennais. Illia Zabarnyi est forfait car annoncé malade…

Le PSG vient de dévoiler son groupe pour le choc de ce soir au Parc des Princes contre le Stade Rennais (21h05). Principal enseignement : Lucas Chevalier n’est pas présent. Une semaine après le terrible tacle de Camara sur sa cheville droite, le gardien n’est pas suffisamment remis, et donc forfait. Et de cette absence découle un autre forfait, plus surprenant celui-là, celui d’Illia Zabarnyi. Selon Le Parisien, le défenseur ukrainien est malade mais on peut imaginer qu’il s’agit plutôt d’une mise à l’écart très temporaire.

Qu’aurait donné leur cohabitation sur le terrain ?

En effet, Chevalier absent, c’est Matvei Safonov qui devrait être titulaire ce soir. Or, Zabarnyi n’entretient pas de bons rapports avec le Russe en raison du conflit entre leurs deux pays. Il a déjà expliqué qu’il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Quand la possibilité d’un forfait de Chevalier a commencé à circuler, les supporters se sont demandés ce qu’allait donner la cohabitation sur le terrain entre Zabarnyi et Safonov. Eh bien, Luis Enrique a tranché ! L’Ukrainien reste à la maison !

Gardiens : Safonov, James, Marin.

Défenseurs : Marquinhos, Hernandez, Boly, Ndjantou, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Lee, Barcola, Kamara, Mbaye.