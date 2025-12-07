PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé

Matvey Safonov a fait fort hier lors la victoire du PSG contre le Stade Rennais (5-0).

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Rennais hier soir au Parc des Princes : 5-0 ! En grande forme ces dernières semaines, l’équipe d’Habib Beye a volé en éclats face à celle de Luis Enrique, qui s’est bien rachetée après sa défaite du week-end dernier à Monaco (0-1). Dans les buts, Matvey Safonov, qui a suppléée Lucas Chevalier, a sans doute marqué des points. Le Russe a réalisé un bon match et gardé ses cages inviolées.

Lepaul pensait avoir ouvert le score contre le PSG

Matvey Safonov n’avait toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG alors qu’il avait déjà pris part à 6 matchs la saison passée à ce stade de la saison. L’Equipe avait révélé avant le match que les prestations en demi-teinte de Chevalier avaient soulevé un débat au sein du vestiaire du PSG. «En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte», avait écrit le quotidien en ajoutant que l’idée d’une rotation entre les deux concurrents aurait été posée et vite écartée par Luis Enrique. Cette « guerre des goals » ne semblait pas plaire à l’Espagnol qui avait esquivé une question sur la probable titularisation de Safonov contre le Stade Rennais. « Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato (Marin) ou… quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. » Et Safonov a été une bonne option hier soir, de toute évidence. Le Russe a même fait très fort en sortant une superbe parade à 0-0 sur une frappe d’Esteban Lepaul. «Pour ne pas vous mentir, quand la frappe est partie et est contrée un peu par Pacho, je la voyais dedans parce que je ne voyais Safonov, j’entends juste le bruit du poteau. J’ai eu un petit mot pour lui à la mi-temps. On s’est checké pour se féliciter mutuellement. Il fait un superbe arrêt et sur le contre on prend un but qui nous fait très mal en première mi-temps», a commenté Lepaul au coup de sifflet final. Un Lepaul bluffé par cet arrêt. Il n’a pas été le seul…