FC Nantes : fiasco pour Will Still, le successeur de Luis Castro déjà à Nantes ?
FC Barcelone : Flick se moque du Real Madrid et prépare une énorme surprise contre Francfort !

Hansi Flick (FC Barcelone)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Hansi Flick se fiche de la crise au Real Madrid et prépare une surprise dans son groupe pour recevoir Francfort mardi en Ligue des Champions (21h).

C’est le genre de déclaration qui change l’atmosphère d’une veille de match. Calme, sûr de lui, mais avec cette pointe d’ironie qui ne trompe jamais : Hansi Flick a envoyé plusieurs messages, certains subtils… d’autres beaucoup moins. Et à Barcelone, tout le monde a compris que l’Allemand prépare un vrai coup pour la Ligue des Champions mardi face à l’Eintracht Francfort.

Pour commencer sa conférence de presse, Flick a rappelé ce qu’il considère comme la clé absolue de son Barça : la maîtrise totale. « Contrôler le jeu est primordial. Quand on perd le ballon, il faut adapter notre défense. Si on a confiance et qu’on est bien coordonnés, on peut contrôler le match et le ballon. L’analyse le confirme. Contre l’Atlético, c’était le cas. On était un bloc compact et soudé. Et c’est quelque chose qu’on garde toujours à l’esprit. »

Ter Stegen de retour dans le groupe ?

Un message clair : son équipe progresse, son identité se renforce, et Barcelone veut gagner par le jeu, pas par hasard. Ensuite, Flick a glissé une phrase qui a fait sourire tout le monde en Catalogne. Interrogé sur le naufrage du Real Madrid contre le Celta Vigo, l’entraîneur du Barça a envoyé une petite pique, tout en finesse : « Je n’ai pas vu le match du Real, j’étais au lit quand j’ai reçu un message et j’ai vu ce qu’il s’est passé. Vous savez, je ne me concentre pas sur ça, je garde mon énergie pour mon équipe. Nous ne voulons pas parler de Madrid. Nous avons 4 points d’avance, mais le chemin est encore long jusqu’à la fin de la saison. »

Traduction : le Real est en crise, nous on avance, et la Liga ne se gagne pas sur les réseaux mais sur le terrain. Enfin, Flick a lâché un indice capital pour la rencontre de mardi : « Ter Stegen peut être convoqué pour demain. » Un retour qui ne changerait pas tout, Joan Garcia étant confirmé au poste de gardien. 

FC BarceloneLigue des champions
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

