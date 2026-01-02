À LA UNE DU 2 JAN 2026
[12:00]FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !
[11:55]OL : un renfort totamement inattendu arrive tout droit de la CAN !
[11:32]Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?
[11:16]OM : en plein Mercato, le PSG a débloqué deux renforts à Marseille ! 
[11:05]OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 
[10:57]FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 
[10:49]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?
[10:07]OM : en plein Mercato, le club officialise la signature d’un nom ronflant !  
[09:48]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 10:20
💬 Commenter
Franck Haise
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Alexandre Pasquini, directeur du recrutement au Stade Rennais, fait un travail de l’ombre discret mais très efficace au sein du club breton. Merci Franck Haise ! 

En ces temps de fête, L’Équipe s’est intéressé à plusieurs hommes de l’ombre qui travaillent en silence dans différents clubs de Ligue 1. Parmi eux : Alexandre Pasquini.

Agé de 39 ans, le directeur du recrutement au Stade Rennais a déjà bourlingué puisqu’il est passé par Rouen, Lorient, Lens, Nice, puis donc Rennes. Il a commencé par ouvrir sa chaîne YouTube sur la tactique pendant qu’il s’ennuyait en Staps. Une chaîne qu’il a rouvert en 2018 après une rupture conventionnelle à QRM et qui lui sert alors de CV pour arriver au RC Lens avec Florent Ghisolfi. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pasquini, l’homme de l’ombre du Stade Rennais 

Recruté par Loïc Désiré, le directeur sportif du Stade Rennais, Pasquini est souvent décrit comme quelqu’un de très discret. Le quotidien sportif nous apprend que Franck Haise, originaire de Rouen comme lui, a largement participé à son éclosion en le faisant monter avec les pros à Lens, puis en le ramenant ensuite avec lui à Nice comme analyste vidéo. 

L’opportunité d’obtenir un poste à responsabilité au recrutement a été trop belle au Stade Rennais. « Il est très pointu sur les profils des joueurs, ce qu’ils peuvent apporter tactiquement, développe Désiré. Il peut aussi très vite voir l’évolution d’un joueur d’un poste à l’autre. » Habib Beye s’en frotte les mains même s’il sait que cette manoeuvre pourrait aussi être un premier pas pour paver la voie à une éventuelle arrivée d’Haise à sa place sur le banc rennais.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot