Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?

Alexandre Pasquini, directeur du recrutement au Stade Rennais, fait un travail de l’ombre discret mais très efficace au sein du club breton. Merci Franck Haise !

En ces temps de fête, L’Équipe s’est intéressé à plusieurs hommes de l’ombre qui travaillent en silence dans différents clubs de Ligue 1. Parmi eux : Alexandre Pasquini.

Agé de 39 ans, le directeur du recrutement au Stade Rennais a déjà bourlingué puisqu’il est passé par Rouen, Lorient, Lens, Nice, puis donc Rennes. Il a commencé par ouvrir sa chaîne YouTube sur la tactique pendant qu’il s’ennuyait en Staps. Une chaîne qu’il a rouvert en 2018 après une rupture conventionnelle à QRM et qui lui sert alors de CV pour arriver au RC Lens avec Florent Ghisolfi.

Pasquini, l’homme de l’ombre du Stade Rennais

Recruté par Loïc Désiré, le directeur sportif du Stade Rennais, Pasquini est souvent décrit comme quelqu’un de très discret. Le quotidien sportif nous apprend que Franck Haise, originaire de Rouen comme lui, a largement participé à son éclosion en le faisant monter avec les pros à Lens, puis en le ramenant ensuite avec lui à Nice comme analyste vidéo.

L’opportunité d’obtenir un poste à responsabilité au recrutement a été trop belle au Stade Rennais. « Il est très pointu sur les profils des joueurs, ce qu’ils peuvent apporter tactiquement, développe Désiré. Il peut aussi très vite voir l’évolution d’un joueur d’un poste à l’autre. » Habib Beye s’en frotte les mains même s’il sait que cette manoeuvre pourrait aussi être un premier pas pour paver la voie à une éventuelle arrivée d’Haise à sa place sur le banc rennais.