Stade Rennais Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Rennes

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 17:00
Andrey Santos (Chelsea)
ChatGPT nous a donné ses recrues hivernales idéales pour le Stade Rennais.

Actuellement sixième de Ligue 1, le Stade Rennais pourrait se renforcer cet hiver et ciblerait en priorité un milieu offensif au profil créatif. Nous avons demandé à ChatGPT quelles seraient, selon lui, les recrues idéales pour le SRFC lors de ce mercato hivernal. Voici sa réponse :

Duje Caleta-Car (défenseur central, Real Sociedad)

« Duje Caleta-Car apporterait une solidité défensive indispensable à Rennes, capable de stabiliser la charnière centrale et de gérer les matchs à haute intensité. Son expérience en Ligue 1 et en compétitions européennes serait un atout pour encadrer une défense parfois jeune ou irrégulière. Polyvalent et physique, il pourrait également s’adapter à différents systèmes tactiques. Sa présence offrirait enfin une rotation fiable, indispensable sur une saison exigeante.

Andrey Santos (milieu relayeur, Chelsea)

Le jeune milieu brésilien de Chelsea est idéal pour Rennes grâce à sa puissance physique, sa capacité de récupération et sa relance rapide. Il peut jouer devant la défense ou en relayeur, ce qui renforcerait la solidité du milieu breton. Déjà expérimenté à Strasbourg, il connaît la Ligue 1 et pourrait s’adapter rapidement. Sa jeunesse et son potentiel font de lui une recrue prometteuse pour construire sur le long terme.

Franco Mastantuono (milieu offensif, Real Madrid)

Franco Mastantuono, milieu offensif du Real Madrid, apporterait une créativité et une qualité technique rarement vues dans l’effectif rennais. Capable de jouer derrière l’attaquant ou sur les côtés, il dynamiserait les transitions offensives et offrirait plus de solutions aux ailiers et attaquants. Son prêt représenterait une solution réaliste et peu risquée pour renforcer le secteur offensif. C’est une recrue qui combinerait jeunesse, potentiel et immédiateté d’impact sur le jeu. »

Stade Rennais

