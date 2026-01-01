À LA UNE DU 1 JAN 2026
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
[11:02]ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron
[10:42]FC Barcelone Mercato : Neymar a clos le débat sur son retour
[09:58]PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 09:04
Estéban Lepaul lors d'un échauffement avant un match du Stade Rennais.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de quitter Nottingham Forest, où il joue peu, l’ancien attaquant du Stade Rennais Arnaud Kalimuendo aimerait revenir en Ligue 1 mais les portes se referment les unes après les autres.

Depuis l’automne, Estéban Lepaul est dans le viseur du VfB Stuttgart. Le club souabe a vendu Nick Woltemade à Newcastle à la toute fin de l’été et n’a pas eu le temps de le remplacer. Il entend jouer les places européennes en Bundesliga mais son attaque marque trop peu de buts. Sa grande priorité pour le mois de janvier est donc de se trouver un buteur prolifique. D’où l’idée de recruter Lepaul, 9 buts en 16 matches de Ligue 1 lors de la première partie de saison. Heureusement pour le Stade Rennais, le VfB a coché plusieurs noms sur ses tablettes, dont celui d’un ancien Rennais.

Kalimuendo voulait revenir en France mais…

Ce joueur, c’est Arnaud Kalimuendo. En échec à Nottingham Forest, où il a été transféré l’été dernier en provenance du SRFC, le petit attaquant veut rebondir ailleurs. Sa priorité serait de revenir en France mais comme l’explique L’Equipe dans son édition du jour, ses principales pistes se sont évanouies (Nice a misé sur Wahi, le PFC vise l’Angevin Chérif). Les autres clubs français pouvant s’offrir ses services sont, eux, bien pourvus au niveau offensif. C’est donc vers l’étranger que devrait rebondir Kalimuendo et Stuttgart fait partie des clubs intéressés, au même titre que Besiktas.

Le Stade Rennais a déjà fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’ancien Angevin cet hiver. Habib Beye compte énormément sur lui. En outre, le SRFC n’a pas spécialement besoin de vendre. Au contraire, il chercherait à renforcer un effectif qui est monté en puissance lors de la première partie de saison.

