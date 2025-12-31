À LA UNE DU 31 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : un énorme deal en préparation avec le Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 08:05
Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Stade Rennais et le Real Madrid pourraient faire affaire cet hiver, la Maison Blanche prêtant l’un de ses joueurs au SRFC avant que celui-ci ne lui vende l’une de ses pépites l’été prochain.

Mohamed Toubache-Ter a lâché de grosses informations hier soir lors d’un space organisé sur X. Notamment sur le Stade Rennais. L’insider a notamment confirmé la volonté des Rouge et Noir de se faire prêter Franco Mastantuono par le Real Madrid ! Après de bons débuts sous le maillot blanc, l’ailier argentin de 18 ans, recruté cet été pour 45 M€ à River Plate, est rentré dans le rang. Et a fait les frais de la réorganisation tactique de Xabi Alonso. Il ronge depuis son frein et aimerait, à l’instar d’Endrick, être prêté lors de la deuxième partie de saison. En France, comme le Brésilien ?

Le Real cible Jacquet

La presse espagnole assure que le Real Madrid n’aurait pas l’intention de se séparer de Mastantuono cet hiver. Xabi Alonso compterait sur lui, dans un rôle de joker. Sauf que le Stade Rennais a un argument de poids pour un prêt en la personne de Jérémie Jacquet. Toubache-Ter a en effet confirmé le fort intérêt des Merengue pour le défenseur central rennais de 20 ans. L’idée pourrait être que le Real Madrid prête Mastantuono pour six mois et qu’en échange, le SRFC lui vende Jacquet en fin de saison…

La piste Mastantuono confirme en tout cas qu’Habib Beye n’est pas forcément satisfait des services de Przemyslaw Frankowski au poste de piston droit. Le Polonais est souvent remplacé par Quentin Merlin, pourtant gaucher en cours de match. Mastantuono, lui aussi gaucher, pourrait être le pendant idéal à droite de Mousa Al-Tamari dans l’autre couloir, avec un profil tout aussi offensif…

