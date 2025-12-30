À LA UNE DU 30 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : la menace allemande plane toujours sur un Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 19:10
Estéban Lepaul et Mahdi Camara célébrant un but du Stade Rennais.
Intéressé par Estéban Lepaul au cœur de l’automne, le VfB Stuttgart n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Nick Woltemade, transféré à Newcastle.

Après sa spectaculaire remontée au classement, fruit de cinq victoires en six matches de Ligue 1, le Stade Rennais se prépare à un marché hivernal relativement calme. Habib Beye a annoncé vouloir compter sur les joueurs qui composent son effectif, même ceux qui jouent moins comme Seko Fofana et Ludovic Blas. Il assure d’ailleurs que les deux milieux n’ont pas demandé à partir. Il s’agira donc d’un mercato d’appoint… à moins qu’un titulaire ne demande à partir ou qu’une offre pas refusable pour l’un d’entre eux n’arrive sur le bureau des dirigeants.

Stuttgart cherche toujours un buteur

Et justement, il semblerait que le VfB Stuttgart soit toujours à l’affut pour Lepaul ! Une rumeur avait annoncé un intérêt du club allemand à l’automne, quand le transfert à la toute fin du marché estival de Nick Woltemade pour Newcastle s’était fait ressentir. Avec 25 buts, le club souabe a la deuxième plus mauvaise attaque de la première partie de classement de Bundesliga. Il lui faut urgemment recruter un buteur cet hiver et inutile de dire que l’excellente première partie de saison de Lepaul à Rennes (9 buts en 16 matches) a été remarquée.

Le Stade Rennais ne devrait pas être vendeur mais si une offre conséquente arrivait pour Lepaul, coté à 15 M€ par Transfermarkt, peut-être que sa direction y penserait à deux fois…

