Stade Rennais, ASSE : le joli témoignage de Mahdi Camara sur Jean-Louis Gasset

Le milieu du SRFC Mahdi Camara avait débuté à l’ASSE avec Jean-Louis Gasset.

Disparu vendredi dernier, Jean-Louis Gasset laissera un très bon souvenir à tous ceux qui ont croisé sa route. C’est le cas de Mahdi Camara, que Gasset avait lancé à l’ASSE. Le milieu de terrain du Stade Rennais s’est confié sur le technicien à la casquette pour le site Poteaux Carrés. « Jean-Louis Gasset, c’était une très bonne personne, un très grand personnage du football français, un super coach. C’est lui qui m’a lancé dans le monde pro, qui m’a fait jouer mes premières minutes en équipe première. J’étais entré en jeu en janvier 2018 lors d’un match de Coupe de France qu’on avait perdu aux tirs au but à Troyes. Même si je n’ai pas beaucoup joué sous ses ordres, il m’a appris le football professionnel. Je n’oublie pas que c’est lui qui m’a fait faire ce grand saut entre la réserve et le groupe pro. Il s’est très bien comporté avec le jeune joueur que j’étais à l’époque. Il m’apprenait les exigences du football professionnel. Il s’entendait très bien avec les anciens mais il était également derrière les jeunes. Il était juste. Jean-Louis Gasset m’a fait jouer les matches de préparation de l’été 2018. Je me souviens du stage au Touquet, quand il m’avait fait entrer en jeu contre Amiens : j’avais fait une erreur qui nous avait coûté l’égalisation, du coup il m’avait sorti. Après le match, je me disais : « j’ai merdé, il va sûrement me renvoyer en réserve ».

Gasset avait félicité Camara

On n’a pas parlé de la soirée, on est rentré du stage et le lendemain, Jean-Louis Gasset m’a pris à part et il m’a dit : « petit, ce n’est pas grave ! Je t’ai sorti car je t’apprends le football. Si je te fais entrer à Geoffroy-Guichard et que tu fais cette erreur, je te grille. Mais tu sais que je t’apprécie, que je t’aime. Tu vas continuer à être là et tu vas continuer à progresser. Cet épisode m’a vraiment marqué. J’ai compris qu’il avait fait ça pour mon bien, même si ce n’est jamais agréable d’être remplacé 20 minutes après être entré en jeu. »

Avec Yann M’Vila, Ole Selnaes et Rémy Cabella, Camara était ensuite parti à Laval, en prêt. Et à lui d’ajouter : « J’avais besoin de temps de jeu, le coach en avait conscience et il m’a dit que c’était une bonne chose que je parte en prêt au Stade Lavallois pour faire mes armes et revenir ensuite à l’AS Saint-Etienne pour m’imposer dans mon club formateur. Quand je suis revenu à Sainté, Jean-Louis Gasset avait quitté le club et c’est son fidèle adjoint Ghislain Printant qui a repris quelques mois l’équipe. J’ai eu l’occasion de recroiser Jean-Louis Gasset deux ou trois fois, notamment quand je défendais les couleurs du Stade Brestois. La saison dernière, on s’est revu à la Mosson peu de temps après qu’il a été nommé pour tenter de maintenir le MHSC dans l’élite. On avait d’ailleurs perdu 3-1. En marge de la rencontre, on avait discuté un petit peu. Il m’avait dit qu’il était fier de moi, du joueur que j’étais devenu. Ses propos m’avaient touché. C’est vraiment un personnage très bien qui vient de nous quitter… »