OM, Stade Rennais Mercato : rebondissement total pour El Karouani !

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 08:48
Ciblé par l’OM et le Stade Rennais au mercato, le latéral gauche marocain d’Utrecht Sofian El Karouani (25 ans) pourrait changer d’optique cet hiver. 

À l’OM, le poste de latéral gauche a été identifié comme l’un des chantiers  du mercato. Dans les bureaux de la Commanderie, Souffian El Karouani faisait figure de profil idéal. International marocain, explosif, moderne, capable de se projeter très haut et d’impacter le jeu offensif, le joueur s’est distingué aux Pays-Bas par un volume impressionnant de passes décisives sur la première partie de saison. Des statistiques qui ont immédiatement séduit Pablo Longoria et Mehdi Benatia, convaincus qu’il pouvait parfaitement s’intégrer aux principes de jeu exigeants de Roberto De Zerbi, où les latéraux sont des éléments moteurs de l’animation.

El Karouani proche de Fenerbahçe

Mais ce dossier, jugé stratégique par l’OM, s’est rapidement transformé en véritable casse-tête. L’intérêt croissant de clubs étrangers a fait grimper la pression autour du joueur, compliquant des discussions déjà délicates dans un mercato hivernal toujours impitoyable. À Marseille, on sait que chaque jour compte, et que le moindre retard peut être fatal. Selon les informations du spécialiste des transferts Pedro Almeida, El Karouani serait désormais tout proche d’un accord avec Fenerbahçe. Le club turc, fort de sa puissance financière et de ses ambitions européennes, aurait pris une longueur d’avance décisive. Un sérieux coup dur pour l’OM, mais aussi un signal fort envoyé au marché. Dans l’ombre, le FC Porto reste également en embuscade, preuve que les performances d’El Karouani en Eredivisie ne laissent personne indifférent. 

L’OM et le le Stade Rennais bredouilles ? 

Cette concurrence féroce met en lumière les difficultés rencontrées par les clubs français pour verrouiller certains profils très convoités sur la scène européenne. Si la piste turque se confirme, l’OM devra rapidement activer des plans B pour renforcer son flanc gauche, un secteur jugé prioritaire pour la deuxième partie de saison. Le Stade Rennais, lui aussi attentif aux opportunités défensives, observe le feuilleton avec intérêt. Une chose est sûre : le dossier El Karouani illustre parfaitement la brutalité du mercato… et la nécessité de frapper vite, très vite.

