Dans le rouge sur le plan financier, Frank McCourt doit dégraisser à l’OM et a reçu une première bonne nouvelle pour faire avancer le mercato hivernal.

Et si l’OM réalisait l’un de ses meilleurs coups… sans même lever le petit doigt ? Longtemps critiqué pour ses paris venus d’Angleterre, Pablo Longoria pourrait cette fois signer une opération en or grâce à Ismaël Koné, aujourd’hui en train de faire grimper sa cote en Serie A. Arrivé à l’OM avec de réelles attentes à l’été 2024, Koné n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot marseillais.

Le jackpot grâce à Koné ?

Prêté au Stade Rennais, le milieu canadien avait laissé entrevoir de belles choses, sans toutefois convaincre le club breton de lever son option d’achat. Un dossier alors rangé dans la catégorie des regrets modérés à la Commanderie. Mais l’été dernier, le virage italien a tout changé. Sassuolo a flairé le bon coup en accueillant Koné sous la forme d’un prêt payant de 2,5 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 10 M€ en cas de maintien. Un scénario aujourd’hui très bien engagé, au point que l’opération pourrait se boucler dès le début du mois de janvier.

La Juventus entre dans la danse

Selon Sassuolo News, la situation pourrait même s’emballer. La Juventus suit de très près l’évolution de Koné et pousse en coulisses pour une opération express. Le plan serait clair : Sassuolo lève l’option d’achat pour un total de 12,5 M€, avant de revendre le milieu canadien dans la foulée à la Juve pour une somme proche des 20 M€. Les relations excellentes entre Sassuolo et la Juventus facilitent largement les discussions, et Turin voit en Koné un profil moderne, physique et dynamique, capable d’apporter de la profondeur à son entrejeu.

L’OM, grand gagnant en coulisses

Pour l’OM et McCourt, l’affaire est idéale. Le club récupérerait une somme conséquente pour un joueur qui n’entrait plus dans les plans sportifs, tout en validant a posteriori la gestion financière du dossier par Longoria. Sans éclat médiatique, mais avec une efficacité redoutable. Si le deal va à son terme, l’OM aura transformé un pari manqué sportivement en véritable réussite économique. Et dans un contexte où chaque euro compte pour préparer les prochains mercatos, ce jackpot inattendu pourrait peser très lourd dans les mois à venir.