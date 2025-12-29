À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 10:47
André Luiz (Rio Ave)
non officiel
Alors que l’OM cible une doublure à Mason Greenwood (24 ans) au mercato, une piste sérieuse est en train de lui filer entre les doigts cet hiver. 

À l’OM, l’après Greenwood s’annonce plus compliqué que prévu. Alors que la direction olympienne travaille en coulisses pour anticiper les prochains mouvements offensifs, une piste identifiée depuis plusieurs semaines est en train de s’échapper. André Luiz, attaquant du Rio Ave FC, ne devrait pas poser ses valises sur la Canebière.

Benfica a ferré André Luiz 

Selon le journaliste Bruno Andrade, sur Mais Futebol, Benfica et l’OM ont pourtant bien dégainé des offres officielles pour le joueur. Mais Rio Ave se montre inflexible et gourmand pour libérer son ailier droit. Et Benfica a pris une longueur d’avance décisive. D’après Record, le club lisboète est sur le point de finaliser le transfert d’André Luiz pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros. Mieux encore, un accord aurait été conclu dans la nuit de dimanche à lundi, laissant peu d’espoir à l’OM dans ce dossier.

L’OM doit explorer d’autres pistes 

Pour l’OM, le timing est mauvais. André Luiz faisait partie des profils étudiés pour renforcer le secteur offensif dès cet hiver, dans une logique de projection à moyen terme, notamment en cas de départ ou de réajustement autour de Greenwood. Ce nouveau revers souligne une réalité persistante : sur le marché, l’OM doit composer avec une concurrence féroce et des marges de manœuvre limitées. Benfica, plus agressif et mieux armé financièrement sur ce type de profils, semble avoir frappé au bon moment. À Medhi Benatia désormais de réagir vite. 

