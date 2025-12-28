OM Mercato : vers un transfert surprise cet hiver avec un ancien du PSG dans la boucle ?

L’OM voit son attaquant Amine Gouiri convoité avec insistance par Galatasaray cet hiver. Le club phocéen doit désormais trancher : miser à fond sur l’Algérien ou risquer de le voir filer vers la Turquie.

Gouiri, un pilier d’avenir pour l’OM

Arrivé en janvier 2025, Amine Gouiri s’est imposé comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de l’Olympique de Marseille. À 26 ans, l’international algérien compte déjà 11 buts en 21 matchs avec l’OM. Polyvalent – à l’aise sur l’aile ou dans l’axe – Gouiri offre des solutions précieuses au collectif phocéen. Malgré une blessure à l’épaule qui a ralenti son début de saison, son retour sur les terrains est espéré comme un véritable atout offensif pour la suite.

Une valeur marchande qui attise les convoitises

Avec un contrat à l’OM courant jusqu’en 2029 et une valeur estimée à 28 millions d’euros, Gouiri attire l’attention sur le marché. Cette cote élevée – reflet de son potentiel – place Marseille face à un dilemme : céder à la tentation d’une belle vente ou tout miser sur une montée en puissance du joueur, enfin remis de blessure.

Gouiri pour remplacer Icardi, ancien du PSG ?

Leader de Süper Lig et déterminé à renforcer son attaque, Galatasaray place Gouiri tout en haut de sa short-list lors de ce mercato hivernal, comme le rapporte le média turc Fanatik. Les Stambouliotes cherchent à anticiper une éventuelle succession de Mauro Icardi, ancien du PSG et sous contrat jusqu’en fin de saison. La stratégie est claire : miser sur un talent jeune et polyvalent pour garder la tête du championnat et viser plus haut.

Un départ très difficile à imaginer

Conserver Gouiri serait un signal fort : l’OM entend s’installer durablement dans la bataille du haut de tableau, en Europe comme en Ligue 1. On sait que son profil dynamique, capable de prendre la profondeur et de dynamiter la défense adverse, séduit Roberto De Zerbi autant que les supporters. C’est d’ailleurs pour cela que le club a investi 22 millions d’euros bonus compris l’hiver dernier, ce qui nous fait dire qu’un transfert, ou même un prêt, paraîtrait surréaliste.