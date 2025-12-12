OM : De Zerbi désabusé, l’AS Monaco lui offre un léger soulagement

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Alors que l’OM déplore encore quelques blessés, il pourrait bien ne pas avoir à s’occuper de Paul Pogba lors du choc face à l’AS Monaco. Le milieu français est incertain.

En conférence de presse ce vendredi à deux jours du choc contre l’AS Monaco, Roberto De Zerbi a encore une fois déploré un effectif plombé par les blessures. Les absences prolongées de joueurs clés comme Amine Gouiri, Facundo Medina et Hamed Traoré pèsent sur l’entraîneur marseillais. Interrogé sur l’état de ses troupes, De Zerbi s’est montré clair : « Medina, Traoré, Gouiri… il faudra encore attendre un petit peu. Peut-être que certains arriveront plus tôt que d’autres. Je n’ai pas encore une image claire ».

Du calme pour Gouiri

Il a même annoncé une incertitude concernant un de ses titulaires : « Je crois que Murillo a encore une gêne au mollet, mais pour les autres, a priori, ça va. » L’Italien a également insisté sur l’importance des retours des blessés en pleine forme : « Quand ils reviendront, ils seront en forme. Ils seront en mesure de jouer. Ce qui est important, c’est qu’ils reviennent et qu’ils soient aptes ».

En parallèle, De Zerbi a aussi évoqué la longue absence d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule. Certaines rumeurs parlent d’un retour dès janvier, mais le coach a voulu rester prudent : « Je sais que les temps de récupération sont longs. Les délais après l’opération sont de trois mois pour ce genre d’opération à l’épaule ».

Pogba incertain

Au milieu de ce désarroi, une petite lueur apparaît : Paul Pogba, récemment aligné sur la feuille de match contre Galatasaray, ne sera pas un danger pour l’OM lors de la réception de l’AS Monaco. L’international français a ressenti une tension au niveau d’un tendon au genou lors de l’échauffement et reste incertain pour le match.

Sébastien Pocognoli, entraîneur monégasque, précise que la blessure n’est pas grave, mais qu’il faudra attendre l’évolution pour savoir s’il pourra jouer. Une absence qui, dans le contexte marseillais actuel, tombe comme un petit soulagement pour De Zerbi et son équipe. Car, même si Pogba n’est pas encore un titulaire indiscutable, il monte peu à peu en puissance, et il vaut mieux pour les Marseillais que cela ne se voit pas trop au Vélodrome dimanche. Enfin, s’il est dans le groupe.