OM Mercato : De Zerbi passe à la vitesse supérieure pour ce caprice à 20 M€

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts avec une cible claire : Jorge Carrascal. Le club phocéen intensifie ses démarches pour attirer le meneur de jeu colombien de Flamengo, un choix qui s’inscrit dans les orientations tactiques définies par Roberto De Zerbi. Allons droit au but : ce dossier pourrait devenir le gros coup marseillais de l’hiver, tant par les négociations déjà engagées que par l’enjeu de fond au sein du projet de l’OM.

L’OM passe à l’offensive pour Carrascal

L’intérêt de l’OM pour Carrascal est désormais plus qu’un simple bruit de couloir. Selon le journaliste colombien Cesar Augusto Londoño, des échanges directs ont été initiés avec l’entourage du joueur, avec probablement De Zerbi dans la boucle, lui qui est fan du joueur. L’objectif est limpide : renforcer le secteur créatif de l’effectif grâce à un milieu offensif capable de faire la différence sur chaque possession.

La volonté d’avancer vite est manifeste, surtout après une première partie de saison en demi-teinte sur le plan offensif. Le staff olympien mise sur la capacité de Carrascal à amener du liant et du dynamisme entre le milieu et l’attaque. Une volonté qui pourrait être qualifiée de « caprice », étant donné que l’OM a déjà plusieurs joueurs disponibles pour ce poste, tels que O’Riley, Gomes, voire même Bakola, Traoré, ou encore Nadir. Mais il est clair qu’un milieu offensif d’un autre standing pourrait changer le visage de cette équipe.

Un profil recommandé par De Zerbi

La particularité de ce dossier ? C’est Roberto De Zerbi lui-même qui a poussé pour le recrutement du Colombien. Fan de son jeu technique et percutant, l’entraîneur veut un créateur capable d’animer la transition et de perforer les défenses adverses.

Cette volonté s’inscrit parfaitement dans le style assumé de De Zerbi, mis en lumière récemment lorsque le technicien a recadré ses troupes avant une rencontre européenne décisive. L’arrivée de Carrascal, 27 ans et en pleine maturité, est vue comme un levier essentiel pour élever le niveau technique du collectif marseillais.

Flamengo pose ses conditions

Même si l’OM pousse, Flamengo affiche ses exigences. Recruté pour 12,5M€ en provenance du Dynamo Moscou, Carrascal est devenu une pièce majeure du club carioca. Le club brésilien ne veut pas se séparer de son meneur de jeu avant la Copa Libertadores, et prolongerait volontiers son aventure jusqu’à la fin du prochain Mondial.

De façon officieuse, Flamengo n’ouvrira la porte qu’à partir d’une offre supérieure à 20 millions d’euros. Un prix quand même très élevé, mais s’il peut être cohérent pour un joueur dont la créativité et la constance sont hautement valorisées sur le continent sud-américain et au-delà.

Quelle suite pour Marseille ?

Concrètement, l’Olympique de Marseille a fait part de sa détermination à progresser sur le dossier, confirmant sa volonté d’offrir à son entraîneur la recrue offensive qu’il réclame. Les discussions avec l’entourage de Carrascal sont engagées, mais la balle demeure dans le camp du club français, devant composer avec la fermeté de Flamengo.

Ce dossier Carrascal s’impose comme l’une des priorités de l’OM pour dynamiser le secteur offensif au mercato hivernal. À court terme, la porte reste entrouverte, mais il faudra sans doute hausser le ton – et le chèque – pour espérer convaincre Flamengo.

Alors que Marseille poursuit ses efforts, la prochaine étape dépendra autant de la capacité du club à répondre aux exigences financières de Flamengo qu’à convaincre Carrascal du rôle clé qui l’attendrait au Vélodrome. Ce feuilleton s’annonce déterminant pour la suite du projet sportif marseillais.