Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?
OM : De Zerbi tacle les critiques et secoue ses joueurs avant l’USG

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'un match au Vélodrome.
Raphaël Nouet
8 décembre 2025

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a répondu aux critiques sur ses choix tout en pointant le mental défaillant de ses joueurs.

L’USG, un match important pour le classement

« On doit préparer le match de demain. On sait qu’il est important d’un point de vue classement. L’Union s’est révélée être une bonne équipe. Elle a gagné le championnat de Belgique. Elle a des bons joueurs, sur le plan physique. »

Le problème de son équipe est mental

« Les deux visages de mon équipe ? Il faut prendre l’habitude de ne jamais être content de ce que l’on fait. On doit toujours s’améliorer et aller au-delà. Après Newcastle, on n’a pris qu’un point. Je ne pense pas que ce soit physique, mais plutôt mental. Il faut être constant. Oui, j’attends une réaction d’orgueil de mes joueurs. Mais je l’attendais à Lille aussi, après le match de Toulouse… »

Les critiques sur ses choix

« Sans Gouiri et Traoré, je mets qui ? Ce n’est pas facile pour les trois attaquants de jouer tous les matches. Contre Lille, on a joué à quatre en défense. Avec le ballon, Emerson montait et ça faisait trois défenseurs. Sans, on était à quatre. On n’a pas assez pressé le milieu de Lille et leurs latéraux montaient. Weah et Paixao jouaient trop bas. On a seulement joué à cinq contre l’Atalanta, c’est le seul match, parce qu’on n’avait pas Weah, Emerson… J’aimerais jouer mieux. Je ne suis pas content de la qualité du jeu. Il y a eu des bons matchs : Brest, les premières mi-temps de Lens, du Sporting, du PSG… La balle doit circuler trop vite. Faire des 1 contre 1, comme le faisait Weah contre Newcastle. Les absences de Gouiri et Traoré ont un impact sur le poste de numéro 10. On n’a pas un vrai numéro 10. O’Riley, Greenwood plus ou moins… Ça dépend du match et du jeu que j’ai envie de faire. » »

Satisfait de Vermeeren

« Je le voulais l’année dernière. C’est un bon joueur. Il joue très bien et se développe très vite. Il est complet et on est content de lui. »

