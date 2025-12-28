FC Nantes : Kombouaré se fait dézinguer par les supporters de l’OM après son chambrage

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Quelques mois après le sacre du PSG en Ligue des Champions, Antoine Kombouaré n’a pas retenu ses mots. Consultant lors de cette soirée historique, l’ancien joueur et ex-entraîneur parisien a lancé une pique cinglante à destination de l’ennemi marseillais, pour Le Parisien : “Les Marseillais, ils disent : À jamais les premiers. Mais nous, c’est vraiment : À jamais les meilleurs. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là.” Un message clair, incisif, et qui ne laisse aucune place au doute : Paris prend désormais la main dans la cour européenne… et la rivalité avec l’OM vient d’être rallumée.

Revivre la soirée historique du PSG

Le 28 mai dernier restera gravé dans la mémoire parisienne. Le Paris Saint-Germain a décroché la première Ligue des champions de son histoire, et avec la manière : une victoire 5-0 contre l’Inter Milan, un exploit inédit en finale européenne. Présent sur le plateau de M6 comme consultant, l’ancien joueur et coach du FC Nantes n’était pas qu’un simple observateur. Joueur parisien de 1990 à 1995 et coach de 2009 à 2011, il s’est certainement souvenu de ses combats et de son attachement au PSG. Voilà ce qui l’animait au moment de la consécration. Ses larmes à l’antenne, abondamment commentées, témoignaient d’une émotion rare et authentique, à l’image de son histoire forte avec le club.

Une déclaration qui fait parler

Impossible de passer à côté de ce tacle appuyé envers l’OM. Dans une formule aussi simple qu’assurée, Kombouaré a voulu refermer, à sa manière, le livre des années marseillaises sur la scène européenne. Le fameux slogan “À jamais les premiers” affiché fièrement à Marseille se voit ainsi concurrencé par ce “À jamais les meilleurs”, une manière puissante de rappeler que la domination passe désormais par Paris. Les réseaux se sont évidemment enflammés, et les supporters marseillais n’ont manqué de dézinguer Kombouaré après cette sortie.

« Son cher PSG qui l’a viré comme une merde. » « Encore un de plus qui tombe dans l’anonymat, après Aurier et d’autres et le seul moyen de refaire parler de lui et de parler de l’OM » « Quand on existe plus , qu on est has-been… on fait quoi ? On parle de l’OM… » « Il dit NOUS 😂😂 , ils t’ont jeter comme une merde pffff » « Son palmarès à lui seul est une vanne… ».

Une rivalité qui ne faiblit pas

Avec cette sortie, Kombouaré ravive une flamme qui ne s’éteint jamais entre les deux géants du football français. À chaque sacre majeur, chaque mot compte, chaque phrase fait mal ou console. Les supporters du PSG, encore portés par l’euphorie, n’ont pas tardé à relayer la phrase sur tous les canaux, tandis que Marseille prépare sa réplique. Désormais, “à jamais les meilleurs” résonne comme un véritable défi lancé à tout le football français — et nul doute que l’écho va durer.