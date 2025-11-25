FC Nantes : Kombouaré déjà dans le train pour remplacer Castro, la folle rumeur fait exploser les supporters !

Alors que des rumeurs au sujet d’un possible départ de Luis Castro agitent le FC Nantes, un retour d’Antoine Kombouaré serait envisagé !

Le FC Nantes vit dans un climat électrique. Alors que la position de Luis Castro est fragilisée par les derniers résultats, une rumeur explosive a fait trembler les supporters : Antoine Kombouaré serait en chemin pour reprendre les rênes du club !

Denisot s’incruste au FC Nantes !

Un bruit qui a pris de l’ampleur en quelques heures, au point que certains l’annonçaient déjà aperçu à la Gare Montparnasse, prêt à embarquer pour Nantes. Mais Michel Denisot a immédiatement tenu à clarifier la situation : « Je déments l’information selon laquelle Antoine Kombouaré aurait été vu Gare Montparnasse au départ du train pour Nantes. »

« Personne n’en veut ici »

Une mise au point renforcée par l’insider Emmanuel Merceron, visiblement peu emballé par cette hypothèse : « Personne n’en veut ici hein. » Pour l’heure, Castro reste en place même si son crédit s’amenuise. Selon L’Équipe, le FC Nantes n’a entamé aucune démarche officielle pour un changement d’entraîneur… pour l’instant.