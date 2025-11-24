FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?

Le début de saison laissait penser que Yassine Benhattab deviendrait l’une des révélations offensives du FC Nantes. Titulaire lors des premières journées, le jeune attaquant avait montré des qualités techniques et une créativité capables d’apporter un souffle nouveau à une attaque nantaise en grande difficulté depuis plusieurs mois.

Mais en l’espace de quelques semaines, la situation s’est brutalement retournée. Invisible sur la feuille de match contre Lorient, Benhattab semble aujourd’hui complètement écarté des plans de Luis Castro. Une décision officiellement « purement sportive », mais qui soulève bien des interrogations chez les supporters.

Une mise à l’écart incomprise

Le constat est simple : l’attaque du FC Nantes est la moins performante de Ligue 1 depuis le début de la saison. Matthis Abline, souvent isolé sur le front de l’attaque, manque de soutien et de créativité autour de lui. Pour beaucoup d’observateurs, Benhattab avait justement le profil idéal pour dynamiser le jeu offensif : mouvements entre les lignes, capacité à casser les défenses, vision du jeu… autant de qualités aujourd’hui laissées au placard.

Pourtant, Luis Castro est inflexible. Le coach portugais mise avant tout sur la discipline et l’équilibre défensif, deux domaines où Benhattab ne répondrait pas encore aux exigences fixées. Une rigueur tactique indispensable selon lui, mais vécue comme une injustice sportive par une partie du public.

Un départ dès cet hiver ?

Derrière ce choix technique se cache peut-être une réalité plus inquiétante : le jeune Nantais pourrait se retrouver poussé vers la sortie dès le mercato hivernal. À seulement quelques mois d’une saison qui aurait pu lancer sa carrière, Benhattab voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

Et forcément, certaines écuries de Ligue 2 observent la situation avec intérêt. Plusieurs clubs pourraient profiter de cette opportunité pour s’attacher les services d’un joueur prometteur, en manque de temps de jeu mais pas de talent.

Un renfort offensif, jeune, créatif, disponible : un profil rare sur le marché hivernal.

Reste à savoir si le FC Nantes acceptera de laisser partir un joueur qui, malgré ses lacunes défensives, semble pouvoir apporter ce qui manque cruellement à l’équipe : de l’inspiration.