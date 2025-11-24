Waldemar Kita et son fils, Franck, ont fait savoir que Luis Castro était fragilisé après que le FC Nantes n’a pas réussi à battre Metz, Le Havre et Lorient. Ce qui n’est jamais bon avec eux…

Avant le match face à Lorient (1-1) dimanche, Jérôme Rothen avait relayé l’information d’une source sûre, qui assurait qu’en cas de défaite, Luis Castro serait renvoyé du FC Nantes. Les Canaris ne se sont pas inclinés mais le match nul n’arrange pas leurs affaires. Surtout qu’ils n’ont égalisé que dans les derniers instants et qu’ils n’ont pas rassuré au niveau du jeu. Ils affrontaient trois adversaires directs et ils n’en ont battu aucun (0-2 à domicile face à Metz, 1-1 au Havre, 1-1 contre Lorient).

Les Kita ont lâché Castro

Dans ces conditions, le sort de Luis Castro semble scellé. Et selon Ouest-France et Emmanuel Merceron, il devrait bien être limogé sous peu. Le quotidien régional explique que la situation de l’entraîneur portugais s’est grandement fragilisée aux yeux des Kita père et fils. L’insider précise que quand le propriétaire et son rejeton laissent fuiter ce genre d’informations auprès des médias, c’est que la décision est déjà prise. Exit, donc, Luis Castro.

Le FC Nantes, qui doit se déplacer à Lyon, recevoir Lens et aller à Angers d’ici la trêve hivernale, se prépare des semaines agitées. Surtout que quelque soit l’entraîneur qui succèdera à Luis Castro, sa maintien sera rendue difficile par un effectif dont les limites sautent aux yeux.