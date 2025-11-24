FC Nantes : le sort de Luis Castro serait scellé
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : le sort de Luis Castro serait scellé

Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
Raphaël Nouet
24 novembre 2025

Waldemar Kita et son fils, Franck, ont fait savoir que Luis Castro était fragilisé après que le FC Nantes n’a pas réussi à battre Metz, Le Havre et Lorient. Ce qui n’est jamais bon avec eux…

Avant le match face à Lorient (1-1) dimanche, Jérôme Rothen avait relayé l’information d’une source sûre, qui assurait qu’en cas de défaite, Luis Castro serait renvoyé du FC Nantes. Les Canaris ne se sont pas inclinés mais le match nul n’arrange pas leurs affaires. Surtout qu’ils n’ont égalisé que dans les derniers instants et qu’ils n’ont pas rassuré au niveau du jeu. Ils affrontaient trois adversaires directs et ils n’en ont battu aucun (0-2 à domicile face à Metz, 1-1 au Havre, 1-1 contre Lorient).

Les Kita ont lâché Castro

Dans ces conditions, le sort de Luis Castro semble scellé. Et selon Ouest-France et Emmanuel Merceron, il devrait bien être limogé sous peu. Le quotidien régional explique que la situation de l’entraîneur portugais s’est grandement fragilisée aux yeux des Kita père et fils. L’insider précise que quand le propriétaire et son rejeton laissent fuiter ce genre d’informations auprès des médias, c’est que la décision est déjà prise. Exit, donc, Luis Castro.

Le FC Nantes, qui doit se déplacer à Lyon, recevoir Lens et aller à Angers d’ici la trêve hivernale, se prépare des semaines agitées. Surtout que quelque soit l’entraîneur qui succèdera à Luis Castro, sa maintien sera rendue difficile par un effectif dont les limites sautent aux yeux.

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes : le sort de Luis Castro serait scellé

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage répondant à des questions au micro de beIN.
Ligue 1...

RC Lens : Sage méchamment taclé par Rothen

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : les mots forts d’Hansi Flick avant Chelsea

Par Raphaël Nouet
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, saluant le public du Bernabeu.
Liga...

Real Madrid : Pérez a lancé une offensive à plusieurs milliards !

Par Raphaël Nouet
CMA CGM sur le maillot de l'OM au début de l'accord entre les deux parties, en 2023.
Ligue 1...

OM : 10 M€ tombent dans les caisses !

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
ASSE...

Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès au stade Raymond Kopa avant un match du SCO d'Angers.
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, félicitant Wesley Saïd, lors du match contre Lorient.
Mercato...

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors d'un match du Bayern Munich à l'Allianz Arena.
Liga...

PSG, Real Madrid Mercato : un détail décisif fait basculer le dossier Upamecano !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche, lors du match entre l'ASSE et Nancy.
ASSE...

ASSE : Horneland vise le scalp de Batlles

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg faisant une passe lors d'OM-Brest.
Mercato...

OM Mercato : un tarif hallucinant fixé pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu lors du match entre le PSG et Le Havre.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet
Damien Della Santa discutant avec Jordan Amavi avant un Brest-OL.
Mercato...

RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, avec un Vinicius Jr mécontent derrière lui.
Liga...

Real Madrid : Mbappé, Vinicius… une superstar part en guerre contre Alonso !

Par Raphaël Nouet
Luis Campos sur la pelouse du Parc des Princes avant un match du PSG.
Mercato...

PSG : Campos dévoile son projet sur le long terme

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita assistant au match entre le FC Nantes et l'AS Monaco l'an dernier à Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes : Kita prend une décision forte, elle ne concerne pas Castro

Par Raphaël Nouet
Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !
LOSC...

Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !

Par Louis Chrestian
ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !
ASSE...

ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !

Par Louis Chrestian
OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…
OM...

OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…
Real Madrid...

Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…

Par Louis Chrestian
OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…
Ligue des champions...

OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?
FC Nantes...

FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
ASSE...

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet