Le FC Nantes va faire une réclamation officielle auprès de la direction technique de l’arbitrage concernant le but encaissé contre Lorient (1-1) dimanche.

Le but encaissé contre Lorient (1-1) dans les arrêts de jeu de la première période dimanche, sur un c.s.c d’Awaziem devant un Sambou Soumano hors-jeu, ne passe pas du côté du FC Nantes. Luis Castro avait poussé un coup de gueule dès le coup de sifflet final : « Il y a beaucoup de frustration sur beaucoup de choses qui se sont passées pendant le match. À chaque match, c’est la même chose. C’est mieux que je ne parle pas plus parce que… Je ne sais pas pourquoi les personnes ne respectent pas notre club ». Ce lundi, RMC assure que le FC Nantes ne va pas en rester là.

Le FCN veut des explications de la DTA

La Maison Jaune va saisir la direction technique de l’arbitrage pour obtenir des explications sur ce but. Rappelons qu’à l’origine, Rudy Buquet l’a annulé, justement à cause de la position de hors-jeu de Soumano au moment du centre de Meïté. Le Lorientais faisait bien action du jeu puisque c’est pour l’empêcher de reprendre le ballon qu’Awaziem tente un centre désespéré qui trompe Lopes. Après consultation de la VAR, M. Buquet a décidé de revenir sur sa décision. Pourquoi ? C’est ce que les Kita père et fils veulent savoir.

Bien sûr, cette explication ne changera rien au résultat final, mais elle aura le mérite de prouver que le FC Nantes ne se laisse pas faire face aux erreurs arbitrales. Et dire que la DTA avait organisé une réunion en milieu de semaine pour expliquer le fonctionnement de la VAR à des dirigeants de clubs de L1…