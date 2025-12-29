OM Mercato : deux départs surprises en vue !

A en croire certaines sources, l’OM envisage de transférer trois joueurs en janvier. Et cela peut surprendre pour deux d’entre eux…

La première partie de saison de l’OM a été aussi intense que disputée. Après un été mouvementé avec de nombreux changements dans l’effectif et l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, les débuts ont été hésitants. Mais les Marseillais ont su redresser la barre, revenant à seulement cinq points du RC Lens, leader de Ligue 1, et à quatre longueurs du PSG juste avant la pause hivernale. Ce rapproché en tête du classement laisse entrevoir un sprint final haletant… à condition de ne pas se tromper au mercato. La gestion de l’effectif au cœur de l’hiver devient capitale pour conserver les ambitions européennes de l’OM.

Bakola et Vaz dans le viseur de grands clubs européens

Le marché d’hiver pourrait bien provoquer un grand ménage du côté de la Commanderie, à en croire Foot Mercato. À commencer par Darryl Bakola, jeune espoir marseillais sollicité par plusieurs formations étrangères, pour qui la direction a toutefois transmis une offre de prolongation. Mais le joueur n’a pas encore donné suite, laissant planer le doute sur son avenir immédiat. En parallèle, Angel Gomes vit une intégration difficile. Arrivé cet été avec de grandes attentes après son passage au LOSC, le milieu offensif anglais peine à s’imposer dans le onze de De Zerbi. Un départ rapide cet hiver n’est plus exclu, alors que plusieurs offres pourraient bientôt tomber. Enfin, la situation de Robinio Vaz intrigue : révélation du début de saison, l’attaquant de 18 ans pourrait être cédé en cas d’offre convaincante, malgré son contrat longue durée à l’OM. « En plus de Bakola et Gomes, Vaz pourrait être cédé dès cet hiver en cas d’offre intéressante. L’attaquant puissant, sous contrat jusqu’en 2028 à Marseille, est suivi par des clubs d’Angleterre et d’Allemagne », croit en effet savoir « FM ». A suivre…