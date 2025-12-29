À LA UNE DU 29 DéC 2025
ASSE, OM, LOSC, RC Lens Mercato – INFO BUT! : accord et annonce imminente pour Gessime ! 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 12:45
Gessime Yassine (Dunkerque)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Selon nos informations, un club de Ligue 1 s’est déjà mis d’accord avec le jeune ailier marocain Gessime Yassine (Dunkerque, 20 ans) pour une arrivée au mercato hivernal. 

Le dossier Gessime Yassine s’est décanté ce week-end. Selon nos informations, le RC Strasbourg a grillé la concurrence pour enrôler l’ailier droit marocain qui brille à Dunkerque. Après de longues discussions, Marc Keller serait tombé d’accord avec le président de Dunkerque autour d’un transfert sec d’environ 8 millions d’euros, payés cash. 

Un pourcentage à la revente encore flou 

À date, le seul point d’accroche se concentrait sur le pourcentage à la revente, le club nordiste se montrant plus gourmand que prévu (15% ?). Malgré tout, le RCSA se montrait confiant ces dernières heures pour un dénouement positif. Par ailleurs, Dunkerque a poussé jusqu’au bout pour un prêt de Gessime jusqu’en juin. Sans réussite, aux dernières nouvelles. Si aucun contretemps ne vient parasiter le dossier, l’annonce d’un départ de Yassine au RC Strasbourg sera effectuée ces prochains jours. 

L’OM manque de liquidités 

Cela voudrait alors dire que plusieurs clubs de Ligue 1 resteront le bec dans l’eau : le RC Lens, le LOSC, l’OM et l’AS Monaco. Le club de la Principauté, qui n’était pas fermé à un prêt à Dunkerque jusqu’en fin de saison, a été le dernier à manifester son intérêt pour le joueur de 20 ans mais n’a pu hisser son offre au niveau de celle du RCSA. Quant à l’OM, il doit dégraisser et manque donc de liquidités pour vraiment lancer son mercato. 

Bastien AUBERT

