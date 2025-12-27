ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)

À Dunkerque, Gessime Yassine s’est imposé cette saison comme la révélation que personne n’avait vu venir aussi vite. Meilleur passeur de Ligue 2 et fraîchement sacré champion du monde U20, le Marocain attise les convoitises. Si l’OM s’est déjà positionné, le LOSC et l’AS Saint-Étienne ont aussi été cités parmi les prétendants. Mais, comme dévoilé sur notre site, c’est vers le RC Strasbourg que Yassine pencherait. Foot Mercato confirme la tendance ce samedi en ajoutant que l’AS Monaco accélère aussi sur le dossier.

Vers un match entre Strasbourg et Monaco

L’explosion de Gessime Yassine est un cas d’école. Porté par un sacre historique lors de la Coupe du Monde U20 avec le Maroc, fort de 2 buts et 3 passes décisives durant la compétition, il a franchi une dimension. Ses prestations en Coupe, notamment face à Strasbourg et le printemps dernier contre le PSG, ont scellé sa réputation de joueur “taillé pour la lumière”. Face aux Alsaciens, il a été un cauchemar pour la défense de Ben Chilwell, multipliant les débordements et provoquant un penalty décisif.

Des prestations qui font grimper sa cote

Champion du monde U20 avec le Maroc (2 buts, 3 passes décisives)

Meilleur passeur de Ligue 2 sur la première partie de saison

Matchs références contre le PSG et Strasbourg

Désormais, sa notoriété dépasse largement le cercle hexagonal : partout, on s’arrache ses dribbles et sa faculté à électriser les défenses. Oubliées les simples prises de contact : pour Gessime Yassine, il est question d’enchères. Et le dossier s’internationalise puisque des écuries comme le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, Villarreal ou encore le groupe Red Bull avancent leurs pions. Si même l’Arabie Saoudite s’est invitée dans la danse, l’entourage du joueur reste catégorique : priorité au projet sportif, et préférence nette pour la Ligue 1 ou un grand projet européen.

Dunkerque prêt à l’inévitable

Pour Dunkerque, l’affaire s’annonce implacable mais stratégique. Sous la houlette de Demba Ba, ex-buteur de Premier League à la reconversion éclatante, le club sait qu’il tient là un atout majeur capable de bouleverser son équilibre financier. Les montants évoqués sur le marché tournent autour de 6 M€ — soit plus de la moitié du budget annuel —, une somme inespérée à ce stade pour une structure de L2.

Du côté maritime, on se prépare à tourner la page, mais non sans ambition. Le président Selçuk Demir l’a rappelé : il n’y a aucune fermeture de porte, l’intérêt général prévaut. Demba Ba, incontournable dans le management sportif dunkerquois, gère les négociations pied au plancher. Et c’est donc avec le Racing et l’ASM que ses discussions se sont intensifiées. A suivre…