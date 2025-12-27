À LA UNE DU 27 DéC 2025
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
[15:00]FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !
[14:00]ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset
[13:25]PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club
[13:01]RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or
[12:30]FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 16:25
💬 Commenter

À Dunkerque, Gessime Yassine s’est imposé cette saison comme la révélation que personne n’avait vu venir aussi vite. Meilleur passeur de Ligue 2 et fraîchement sacré champion du monde U20, le Marocain attise les convoitises. Si l’OM s’est déjà positionné, le LOSC et l’AS Saint-Étienne ont aussi été cités parmi les prétendants. Mais, comme dévoilé sur notre site, c’est vers le RC Strasbourg que Yassine pencherait. Foot Mercato confirme la tendance ce samedi en ajoutant que l’AS Monaco accélère aussi sur le dossier.

Vers un match entre Strasbourg et Monaco

L’explosion de Gessime Yassine est un cas d’école. Porté par un sacre historique lors de la Coupe du Monde U20 avec le Maroc, fort de 2 buts et 3 passes décisives durant la compétition, il a franchi une dimension. Ses prestations en Coupe, notamment face à Strasbourg et le printemps dernier contre le PSG, ont scellé sa réputation de joueur “taillé pour la lumière”. Face aux Alsaciens, il a été un cauchemar pour la défense de Ben Chilwell, multipliant les débordements et provoquant un penalty décisif.

Des prestations qui font grimper sa cote

  • Champion du monde U20 avec le Maroc (2 buts, 3 passes décisives)
  • Meilleur passeur de Ligue 2 sur la première partie de saison
  • Matchs références contre le PSG et Strasbourg

Désormais, sa notoriété dépasse largement le cercle hexagonal : partout, on s’arrache ses dribbles et sa faculté à électriser les défenses. Oubliées les simples prises de contact : pour Gessime Yassine, il est question d’enchères. Et le dossier s’internationalise puisque des écuries comme le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, Villarreal ou encore le groupe Red Bull avancent leurs pions. Si même l’Arabie Saoudite s’est invitée dans la danse, l’entourage du joueur reste catégorique : priorité au projet sportif, et préférence nette pour la Ligue 1 ou un grand projet européen.

Dunkerque prêt à l’inévitable

Pour Dunkerque, l’affaire s’annonce implacable mais stratégique. Sous la houlette de Demba Ba, ex-buteur de Premier League à la reconversion éclatante, le club sait qu’il tient là un atout majeur capable de bouleverser son équilibre financier. Les montants évoqués sur le marché tournent autour de 6 M€ — soit plus de la moitié du budget annuel —, une somme inespérée à ce stade pour une structure de L2.

Du côté maritime, on se prépare à tourner la page, mais non sans ambition. Le président Selçuk Demir l’a rappelé : il n’y a aucune fermeture de porte, l’intérêt général prévaut. Demba Ba, incontournable dans le management sportif dunkerquois, gère les négociations pied au plancher. Et c’est donc avec le Racing et l’ASM que ses discussions se sont intensifiées. A suivre…

OMAS MonacoASSELOSCRC StrasbourgUSL Dunkerque

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, ASSE, LOSC, OM, RC Strasbourg, USL Dunkerque