RC Lens Mercato : un nouveau gros coup cet hiver avec un joueur du Stade Rennais ?

Leader surprise à la trêve de Ligue 1, le RC Lens avance à marche forcée vers un titre inespéré. Mais si l’hiver se veut glacial pour les poursuivants, il l’est tout autant pour les dirigeants lensois, confrontés à la blessure de Jonathan Gradit. Face à cette urgence, la perspective d’un renfort à ce poste cet hiver est réelle, et Jean-Louis Leca aurait pensé au nom d’Alidu Seidu, défenseur en mal de temps de jeu au Stade Rennais. Une arrivée qui représenterait un nouveau gros coup après la signature d’Amadou Haidara. Explications.

La première partie de saison exceptionnelle de Lens

Après 16 journées, les Sang et Or dominent l’élite, imposant un jeu rythmé et maîtrisé. La philosophie de Pierre Sage séduit ; l’équipe affiche solidité, combativité et confiance, s’installant en tête du classement national avec un collectif aussi enthousiaste que redoutable.

Pourtant, l’embellie a rencontré son premier nuage : la lourde blessure de Jonathan Gradit, pièce centrale de l’arrière-garde, forfait pour plusieurs mois après sa fracture du tibia. Son absence soulève des questions immédiates sur la profondeur de l’effectif, et la capacité du club à tenir la cadence jusqu’au printemps.

Gradit blessé, les options sur la table

Ismaëlo Ganiou s’est montré volontaire, affichant de belles promesses lorsqu’il a dû dépanner, mais sa jeunesse a parfois montré ses limites, et un renfort d’expérience serait le bienvenu pour encadrer tout cela. La direction sportive menée par Jean-Louis Leca pourrait donc offrir à son entraîneur un renfort majeur, déjà prêt pour la pression et l’exigence du haut de tableau.

Alidu Seidu, le profil rêvé pour Lens ?

Le site Jeunesfooteux a donc révélé que le nom d’Alidu Seidu (25 ans) s’est imposé d’emblée. Si la véracité de cette information reste évidemment à vérifier, l’intérêt ici est de savoir si le Rennais serait vraiment le renfort idéal pour Lens. International ghanéen, rugueux, polyvalent, il a déjà fait ses preuves à Clermont et connaît le haut niveau avec Rennes. Devenu remplaçant malgré un transfert à 11 millions d’euros + 2 en bonus en janvier 2024, Seidu ne compte que 445 minutes jouées cette saison en Ligue 1, pour dix apparitions dont cinq titularisations. En novembre 2024, il avait été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, et d’autres joueurs avaient été recrutés à son poste.

Pour rappel, Alidu Seidu s’était déjà trouvé sur les tablettes du RC Lens à l’été 2023, au moment où le club venait de terminer 2e de Ligue 1. On peut dire sans grand doute que ce profil correspondrait vraiment au onze lensois : solide dans les duels, capable d’assurer sur plusieurs postes et désireux de retrouver une place de titulaire sans délai d’adaptation. Un profil qui coche toutes les cases pour répondre à l’urgence du moment, sachant que le RCL viserait un prêt de six mois seulement pour attirer un nouveau défenseur à relancer.

Pourquoi le dossier s’annonce compliqué pour Lens ?

Mais cette piste n’en est pas moins semée d’embûches, étant donné que Rennes pourrait avoir le souhait de vendre pour de bon afin de récupérer des liquidités. Autre frein : le Stade Rennais doit gérer l’absence d’Abdelhamid Ait Boudlal, parti disputer la CAN, ce qui compliquerait un départ de Seidu cet hiver, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029.

Autre point souligné par le média, il subsiste un certain passif avec l’actuel président rennais, Arnaud Pouille, ancien DG du RC Lens, dont le départ n’a laissé que peu de bons souvenirs dans le Nord. On se souvient que les négociations pour Samba l’hiver dernier avaient déjà été assez houleuses.

Alors que le marché s’anime et que la tension monte, les supporters lensois scrutent chaque rebondissement. Le recrutement d’Alidu Seidu pourrait rapidement devenir LE feuilleton à suivre dans les prochaines semaines, alors que le RCL a déjà bouclé sa première recrue hivernale, Amadou Haidara, avant même l’ouverture du marché.