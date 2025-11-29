RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !

Jonathan Gradit, le défenseur du RC Lens, a indiqué sur les réseaux que son opération s’est bien passée. Et qu’il reviendra plus fort.

Le vestiaire lensois a été secoué hier matin par la lourde blessure de Jonathan Gradit, touché violemment à la jambe droite à l’entraînement. « Victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, le défenseur subira une opération et sera absent pendant plusieurs mois. L’ensemble du club apporte son soutien, fidèle et chaleureux, à son numéro 24», a communiqué le RC Lens un peu plus tard. Un terrible coup dur pour le RCL et son emblématique défenseur, qui a fêté ses 33 ans il y a 4 jours…

L’opération de Gradit s’est bien passée

Déjà été opéré de sa fracture fermée du tibia péroné, Gradit a pris la parole sur ses réseaux sociaux « L’opération s’est bien passée. Merci à tous pour vos messages de soutien, ils m’ont énormément touché. C’est difficile à accepter, mais ça fait partie de ma vie : tomber… pour mieux me relever. Ce n’est pas la chute qui définit un homme, mais la manière dont il se redresse. Et faites-moi confiance : je reviendrai encore plus fort. » Un message qui en dit long sur sa motivation !