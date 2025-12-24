RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal

Voici en images toutes les pistes étudiées par le RC Lens en vue du mercato hivernal.

Surprenant leader de Ligue 1 à la trêve hivernale, devant le PSG et l’OM, le RC Lens a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en recrutant Amadou Haïdara en provenance du RB Leipzig. Après cette arrivée, le club lensois devrait se montrer plus discret dans le sens des arrivées lors de ce mercato hivernal. Quelques joueurs restent néanmoins associés au RCL. Découvrez-les en images.

Toutes les pistes hivernales du RC Lens

Chibuike Nwaiwu (défenseur central, Wolfsberger) : à la recherche d’un nouveau défenseur central droitier pour remplacer Jonathan Gradit, gravement blessé, le RC Lens lutte avec plusieurs gros clubs français et anglais pour s’adjuger les services d’un nouveau petit prodige : Chibuike Nwaiwu. Ce joueur évolue en Autriche du côté de Wolfsberger.

Jonas Adjetey (défenseur central, FC Bâle) : pour pallier la blessure de Jonathan Gradit, les dirigeants lensois penseraient aussi à Jonas Adjetey. International ghanéen de 21 ans avec 7 sélections, l’intéressé est sous contrat avec le FC Bâle jusqu’en juin 2028.

Lucas Gourna-Douath (milieu défensif, RB Salzbourg) : Amadou Haïdara pourrait ne pas être le seul milieu de terrain recruté cet hiver par le club artésien puisque la direction du RCL pourrait se positionner sur l’ancien Stéphanois, Lucas Gourna-Douath, afin de combler le possible départ d’Hamzat Ojediran.

Silas Andersen (milieu défensif, BK Häcken) : au milieu, l’actuel leader de la Ligue 1 serait aussi intéressé par Silas Andersen. Le Danois, passé par l’Inter Milan, brille actuellement en Suède sous les couleurs de Häcken.

Gessime Yassine (ailier droit, Dunkerque) : le RC Lens serait désireux de recruter Gessime Yassine, dont la cote continue d’exploser sur le marché des transferts. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives, le Marocain réalise une bonne première partie de saison en Ligue 2 avec Dunkerque.