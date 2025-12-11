Hamzat Ojediran voit son avenir s’éloigner du RC Lens. Pendant ce temps, Lucas Gourna-Douath pourrait se repositionner comme la solution idéale pour combler ce vide au milieu.

Hamzat Ojediran incarne le paradoxe d’une hiérarchie étouffante et diablement efficace au RC Lens. Malgré les éloges de Pierre Sage sur son engagement et son état d’esprit, le milieu nigérian reste cloué sur le banc depuis le début de la saison. Une situation qui a poussé la direction à anticiper un départ inévitable lors du mercato hivernal. Selon Foot Mercato, le Nigérian « devrait faire ses valises » – une décision désormais actée par le club artésien.

Le départ d’Ojediran pose un vrai enjeu stratégique. S’il n’est pas utilisé cette saison, son remplacement s’annonce crucial. Avec Mamadou Sangaré convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Pierre Sage devra composer sans sa pépite malienne sur plusieurs matchs, et Fodé Sylla restera le seul milieu défensif de métier. La tâche s’annonce ardue pour maintenir le niveau de jeu et poursuivre la dynamique actuelle du RC Lens.

Gourna-Douath après Haïdara ?

C’est dans ce contexte que le nom de Lucas Gourna-Douath refait surface, selon Foot01. Formé à l’ASSE et vendu à Salzbourg pour 13 millions d’euros en 2022, le milieu de 22 ans traverse une période creuse et est peu utilisé cette saison. Mais son profil correspond parfaitement aux besoins lensois : un joueur expérimenté en Ligue 1, capable de s’intégrer rapidement et d’apporter de la solidité dans l’entrejeu.

Déjà étudié lors du mercato estival, Gourna-Douath pourrait débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Avec plus de 60 matchs de Ligue 1 à son actif, son adaptation serait facilitée et offrirait à Pierre Sage une solution fiable pour compenser l’absence d’Ojediran et gérer le départ temporaire de Sangaré.

Après Amadou Haïdara (27 ans) à Leipzig, le RC Lens semble donc prêt à relancer un ancien talent de l’ASSE pour sécuriser son milieu et maintenir sa dynamique. Le feuilleton du mercato hivernal artésien ne fait que commencer, et Gourna-Douath pourrait être l’homme clé pour cette deuxième partie de saison.