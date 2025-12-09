ASSE : une pointure passée par l’OL débarque, deux autres renforts vont suivre ! 

L’ASSE bouleverse son staff médical ! Après le départ d’Hubert Largeron, un kinésithérapeute expérimenté, le club prépare l’arrivée d’un profil prestigieux, passé par l’OL et Clairefontaine, avec potentiellement deux renforts supplémentaires.

Après près de trente ans au service de l’ASSE, Hubert Largeron, kinésithérapeute emblématique du club depuis 1995, va quitter ses fonctions. Le départ, décidé à sa demande pour des raisons personnelles et en vue de nouveaux projets, s’est fait en accord avec la direction stéphanoise.

Mais le club n’a pas attendu pour préparer l’avenir. Selon Peuple Vert, Romain Maillé, kinésithérapeute de l’INF Clairefontaine, rejoindra prochainement le staff médical. Ce spécialiste a déjà travaillé avec plusieurs structures prestigieuses : l’équipe de France U20, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais et, depuis 2023, Clairefontaine. Son cursus l’a également conduit à collaborer avec le FC Valence et le FC Lorient, faisant de lui un visage expérimenté et reconnu dans le football professionnel.

Deux renforts attendus après Maillé !

Maillé incarnera donc l’un des nouveaux visages du staff médical de l’ASSE et apportera son expertise pour accompagner les Verts, notamment dans la gestion des blessures et la préparation physique. Son arrivée pourrait être suivie par un ou deux renforts supplémentaires, confirmant l’ambition du club de renforcer son équipe médicale et de moderniser ses méthodes.

L’ASSE mise ainsi sur un staff compétent et expérimenté pour optimiser la récupération des joueurs et sécuriser le groupe sur le long terme, dans l’optique de performances accrues et d’une montée rapide en Ligue 1.