Patrick Guillou a livré son analyse de la nouvelle défaite de l’ASSE ce samedi à Dunkerque (0-1) en donnant une première tendance pour le mercato à venir.

La défaite de l’ASSE à Dunkerque (0-1) a fait réagir Patrick Guillou. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien défenseur des Verts a analysé la prestation des hommes d’Erik Horneland avec la franchise qui le caractérise : « Domination stérile et difficultés à gérer le peu de temps faibles. L’équipe souffre dans sa prise de décision et d’initiative : trop d’imprécisions récurrentes. Punie par le manque d’impact dans les zones de vérités : pas assez de conviction dans la zone de finition, pas assez d’agressivité dans la zone critique défensive. Malgré l’investissement du staff, le projet de jeu manque de clarté. Peut-être trop ambitieux au regard de la qualité de l’effectif. »

« Une mentalité de chiffonniers, indispensable en L2, fait défaut »

Mais Guillou ne s’est pas arrêté au seul constat technico-tactique qu’il maîtrise bien. L’ancien latéral de l’ASSE a aussi livré une piste concrète pour le mercato hivernal à l’attention des dirigeants de Kilmer Sports : miser sur des joueurs de caractère, aguerris et habitués à la Ligue 2. « Cette équipe manque de personnalité. À part Tardieu, peu de caractères forts sur le terrain. Une mentalité de chiffonniers, indispensable en Ligue 2, fait défaut, a-t-il glissé discrètement. On peut parfois passer à côté de ses objectifs à force de se bercer de belles intentions. Les absents, les blessures et le manque d’automatismes n’expliquent pas, à eux seuls, cette cinquième défaite. La quintessence de ce groupe n’est pas révélée. L’irrégularité constante en est la preuve. »

Kilmer doit écouter le message

Le message est clair : pour se relancer dans la course à la montée en Ligue 1 lors de la seconde partie de la saison, l’ASSE doit miser sur des profils capables d’imposer leur caractère et de tirer le collectif vers le haut. Si Kilmer Sports suit ce conseil, le mercato hivernal pourrait bien changer la donne.