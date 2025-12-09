Stéphane Stassin a donné des nouvelles de son fils Lucas, actuellement blessé dans les rangs de l’ASSE mais qui prend son mal en patience… à la salle de sport.

Ça bouge en coulisses du côté de l’ASSE, et cette fois, ce n’est pas sur le terrain que ça se passe. Blessé et éloigné des terrains, Lucas Stassin continue d’avancer… mais sous une autre forme. Et son père, Stéphane, a tenu à donner des nouvelles très musclées de son fils.

En story sur son compte Instagram, Stéphane Stassin a montré Lucas travailler d’arrache-pied pour muscler le bas de son corps. En résumé, il ne se laisse absolument pas abattre par sa blessure et suit un programme musclé de remise en forme.

Stassin sue à grosses gouttes à la salle

Au contraire, l’attaquant de l’ASSE transforme cette période compliquée en opportunité pour revenir plus fort : séances intenses, travail physique renforcé, discipline totale. Le buteur belge passe ses journées entre soins et salle de sport, avec une implication qui ne surprend pas son père.

Un message qui va forcément faire plaisir aux supporters de l’ASSE, frustrés par l’enchaînement des pépins physiques mais convaincus par le potentiel du jeune attaquant belge. Dans une période où le club manque d’efficacité offensive, savoir que Stassin prépare déjà son retour avec un mental d’acier ne peut être qu’une bonne nouvelle… en vue aussi d’un transfert juteux potentiel au mercato hivernal ?