Cible prioritaire de l’ASSE depuis cet été, Enzo Bardeli (24 ans) a marqué contre les Verts ce samedi (1-0) et pourrait rester à Dunkerque au mercato hivernal.

Enzo Bardeli a encore fait parler de lui samedi en marquant contre les Verts (1-0). Mais au lieu d’alimenter les rumeurs de transfert vers l’ASSE cet hiver, tout semble indiquer que le jeune milieu pourrait rester à Dunkerque. Dans La Voix du Nord, son coéquipier Vincent Sasso s’est montré clair à l’issue de la rencontre : « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas. Je pense que la direction préfèrerait qu’il parte libre en juin que dès cet hiver. Je ne me fais pas trop de souci pour Enzo. On sait que c’est un super joueur de ballon, il bonifie tout le temps notre jeu. On dépend énormément de lui dans notre style. » Un soutien fort et un signal clair : Bardeli est considéré comme indispensable pour le club nordiste.

« Je trouverais juste dommage qu’il parte sans avoir… »

Le président Selcuk Demir a lui aussi tenu à rappeler l’importance du joueur pour Dunkerque, tout en envoyant un message à son entourage : « C’est un enfant du club, un Dunkerquois. Il est très important pour nous, au-delà du sportif. Il ne faut pas oublier ce que l’USLD a apporté à Enzo et surtout ce que Demba Ba a apporté à Enzo. Il était utilisé avec parcimonie par Mathieu Chabert dans un rôle qui n’était pas le sien. C’est Demba Ba et Luis Castro qui ont compris son potentiel, l’ont placé au coeur du jeu et donné les clés du camion. Je trouverais juste dommage qu’il parte sans avoir donné le sentiment d’une optique où les deux parties gagnent. J’espère que son entourage n’oubliera pas que l’USLD lui a permis de se développer. »

Entre le soutien de ses coéquipiers et la mise en avant de son rôle central par la direction, tout laisse donc à penser que Bardeli ne bougera pas cet hiver. L’ASSE pourrait donc patienter et attendre juin si elle veut vraiment attirer le jeune prodige.