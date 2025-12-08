PSG Mercato : Doha enfin prêt à concrétiser le rêve absolu de l’émir du Qatar en janvier ?
ASSE Mercato : une offre impossible à refuser va se présenter pour Stassin ! 

Bernard Arnault (PFC)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Au Havre dimanche (0-0), le Paris FC a encore manqué d’efficacité offensive. Les dirigeants du club de la capitale vont donc recruter cet hiver avec une priorité en tête : Lucas Stassin (ASSE, 21 ans).

L’hiver approche et une tempête venue de Paris menace déjà l’ASSE. En panne d’efficacité au Havre dimanche (0-0) malgré plusieurs balles de match, L’Équipe affirme que le Paris FC a décidé de trancher : il faut un buteur, un vrai. Et dans le viseur des dirigeants, un nom revient avec insistance, presque avec obsession : Lucas Stassin, 21 ans, aujourd’hui sous-utilisé à l’ASSE.

Le Paris FC en manque de tranchant offensif 

Au Havre, Stéphane Gilli avait pourtant aligné son trio offensif idéal avec Moses Simon, Jean-Philippe Krasso et Ilan Kebbal. Mais entre un Kebbal moins inspiré, un Simon encore une fois hors du coup et un Krasso totalement inoffensif, le bilan est limpide. Derrière eux, les entrées n’ont pas sauvé la mise. Nouha Dicko a vendangé la balle de match dans le temps additionnel avec une frappe molle bien captée par Mory Diaw. Alimami Gory, revenu dans sa ville natale, a manqué l’immanquable à la 87e minute, seul dans les six mètres après un centre parfait de Maxime Lopez. Avant cela, il avait déjà raté une tête idéale sur un service de Jonathan Ikoné, dont l’entrée avait pourtant dynamisé le jeu. Willem Geubbels, toujours aussi décevant, n’a même pas quitté le banc.

La famille Arnault prêt à dégainer une offre record 

Cette stérilité offensive pousse donc le PFC à agir vite. Marco Neppe, le directeur sportif, travaille avec Stéphane Gilli et la famille Arnault sur un renfort majeur cet hiver. Et l’actionnaire n’a aucune intention de regarder à la dépense : si le bon profil se présente, le PFC est prêt à investir lourdement. C’est là que Lucas Stassin revient au premier plan. L’attaquant belge joue beaucoup moins avec les Verts et son profil correspond exactement à ce que recherche Paris. Avec la puissance financière quasi illimitée du PFC, une offre impossible à refuser pourrait tomber sur le bureau de l’ASSE dans les prochaines semaines. Les dirigeants stéphanois résisteront-ils encore, comme cet été ? Cette fois, la pression pourrait être bien plus forte… et l’hiver bien plus long pour les Verts.

ASSE Mercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

