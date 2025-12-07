Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?
Dunkerque – ASSE : les notes des Verts

Dunkerque – ASSE : les notes des Verts
Laurent Hess
7 décembre 2025

L’ASSE se déplaçait samedi soir à Dunkerque. Voici les notes des joueurs d’Eirik Horneland, battus (0-1) pour la 5e fois de la saison…

LARSONNEUR (4)

Il n’a pas été décisif sur le but de Bardeli et n’a pas été très rassurant dans ses sorties aériennes.

APPIAH (4,5)

Un bon centre pour Davitashvili (45e). Il est toujours aussi emprunté avec le ballon mais défensivement, c’est rarement passé de son côté. Pas pire que Ferreira…

BERNAUER (4)

La relance est censé être son point fort mais ça n’a pas été le cas sur ce match. Et physiquement, il a souffert sur certains duels.

NADE (5,5)

Le meilleur défenseur vert, encore une fois. On peut lui reprocher sa mésentente avec Jaber sur le but de Bardeli, mais c’est lui qui a stoppé les attaques nordistes et sorti les ballons chauds sur coups de pied arrêtés.

ANNAN (non noté), puis OLD (4)

Annan s’est signalé par une ou deux interventions brutales avant de se blesser et d’être contraint de céder sa place. Remplacé par OLD, intéressant offensivement mais trop souvent dépassé. Ce qui a été le cas sur le but de Dunkerque…

JABER (4), puis MOUEFFEK

Jaber n’a pas fait preuve de son volume habituel et il a perdu quelques ballons dangereux. Remplacé par MOUEFFEK, entré en jeu pour le temps additionnel…

TARDIEU (4)

Comme souvent ces derniers temps, il a manqué de consistance et d’influence dans le jeu. A force d’enchaîner, il semble à bout de souffle…

MILADINOVIC (5)

Récompensé de son bon match en Coupe de France, le Serbe a débuté et joué toute la rencontre. Au milieu, c’est peut-être lui qui a été le plus présent. Un bon retour défensif (61e). Pas loin d’égaliser (90e).

CARDONA (3)

Hormis un bon centre pour Duffus (90e+4), il a tout raté. Son plus mauvais match en Vert.

EL JAMALI (4), puis DUFFUS

El Jamali s’est installé en pointe, mais en faux 9, il a peu pesé sur les débats. Remplacé par DUFFUS, qui a eu deux occasions, sans concrétiser (90+4, 90e+6).

DAVITASHVILI (4)

Le Géorgien a été l’attaquant stéphanois le plus en vue, le plus remuant. Mais la précision lui a fait défaut. L’altruisme aussi.

