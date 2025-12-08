Scène étonnante après Dunkerque – ASSE (1-0) : alors qu’Enzo Bardeli a encore livré un match énorme, son possible futur coach… ne l’a même pas vraiment regardé jouer.

Après la défaite de l’ASSE à Dunkerque samedi (0-1), Eirik Horneland n’a pas échappé à une question sur Enzo Bardeli. Dans les petits papiers des Verts au mercato, le buteur du soir n’a pas été la cible d’un intérêt particulier de la part du coach norvégien.

« Je dois être honnête avec vous, quand je joue un match je reste focus sur mon équipe. Je m’attache au collectif de l’équipe et je ne me focalise pas sur des cas individuels. C’est un bon joueur bien sûr, comme d’autres joueurs de cette équipe. C’est vraiment une équipe que j’apprécie dans ce championnat de Ligue 2 », a déclaré Horneland dont les propos sont relayés par le site Evect.

Bardeli ne célèbre pas, Horneland ne l’étudie pas !

Une déclaration qui détonne dans un dossier devenu brûlant. Depuis plusieurs semaines, Bardeli est au centre de toutes les discussions à l’ASSE, mais aussi à Dunkerque où son avenir reste flou. Après les propos forts de Vincent Sasso — « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas » — et la prise de position du président Selcuk Demir, qui a rappelé que « l’USLD lui a permis de se développer » et qu’il « trouverait dommage qu’il parte sans une optique où les deux parties gagnent », voilà que le coach adverse ne semble même pas vouloir entrer dans la danse.

Pour les Verts, c’est un signal ambigu. Horneland ne dit pas qu’il n’aime pas le joueur, il dit pire : il ne l’a pas spécialement surveillé. Et dans un mercato où chaque détail compte, cette sortie remet un peu de flou étant donné que ce même Bardeli n’a pas spécialement célébré son but….