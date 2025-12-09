L’élan du renouveau souffle sur le football arménien. À Armavir, le Sardarapat FC, club jeune et déjà leader de D2 après 17 journées, dévoile une campagne de maillots d’une originalité rare. Derrière ce projet unique, se cachent le RC Lens et l’Atlético de Madrid. Explications.

Né en 2021 de l’initiative de Sevan Karian, avocat d’Antoine Griezmann, le Sardarapat FC s’est déjà taillé une place de choix au sommet de la deuxième division arménienne. En trois saisons à peine, le club incarne l’ambition de toute une région : écrire une nouvelle histoire pour le foot arménien, avec audace et fierté. L’orientation vers l’émergence de jeunes talents et l’impulsion de partenaires influents font du Sardarapat un modèle en devenir.

Des maillots inspirés par l’histoire et l’environnement arméniens

La nouvelle collection, pensée comme une ode à Armavir et à la terre arménienne, ose une palette inédite : un ocre lumineux inspiré du tuf, pierre locale emblématique, et un beige évoquant les panoramas arides de la région. Le design respire l’authenticité avec des formes organiques, un style actuel et une volonté de rapprocher le club de son territoire. Sardarapat pose ici les bases d’une identité visuelle forte, bien plus qu’une simple tenue sportive.

Un hommage à Armavir et à la résilience d’un peuple

Au dos de chaque maillot, une inscription claque comme un manifeste : « Born in Victory ». La devise du club, « Né dans la Victoire », s’affiche fièrement, accompagnée du drapeau arménien. Au cœur du projet, l’hommage au monument de Sardarapat résonne comme le reflet de la résilience arménienne, celle d’un peuple qui s’est relevé face à l’adversité. Ces maillots portent les couleurs, mais aussi l’histoire et la fierté de toute une nation.

Le soutien de l’Atlético de Madrid et du RC Lens, atout clé

Si le projet Sardarapat séduit en Arménie, il rayonne aussi à l’international. L’appui sportif et financier de la diaspora s’ajoute à l’implication directe de l’Atlético de Madrid et du RC Lens, partenaires techniques et modèles de réussite pour le club. Ces alliances prestigieuses ouvrent la voie à des échanges d’expertises, des formations de pointe et des immersions pour les jeunes arméniens, dynamisant la progression structurelle du club. Ce nouveau partenariat rappelle même, à travers son approche stratégique, le choix visionnaire de Vincent Kompany à Burnley, marqué par la modernité et l’ouverture internationale.

Une ambition forte portée par la formation et la jeunesse

Avec près de 500 jeunes formés, 23 équipes et une quarantaine d’encadrants, Sardarapat place la formation et l’accompagnement de la jeunesse au cœur de son modèle. L’innovation technique, favorisée par les liens tissés avec Lens et l’Atlético, vient élargir encore l’horizon du club. Cette implication sur le terrain, ce lien indéfectible avec la mémoire collective et la volonté de faire rayonner l’identité arménienne dessinent un projet à double vocation : réussir sportivement tout en s’ancrant durablement dans l’histoire et la culture locale. Derrière chaque maille, c’est le souffle d’un club et d’une région qui s’exprime, prêt à écrire une nouvelle page du football arménien, entre fierté retrouvée et rêve d’ascension.