RC Lens Mercato : la Premier League fond sur une révélation sang et or

Deux clubs anglais auraient coché le nom de Sansom Baidoo sur leurs tablettes. Le défenseur central autrichien de 21 ans a été recruté pour 8 M€ cet été.

Sansom Baidoo va-t-il imiter Loïs Openda et ne faire qu’une saison à Lens avant de s’envoler sous d’autres cieux ? Va-t-il faire comme son compatriote Kevin Danso et filer vers l’Angleterre après son passage en Artois ? C’est ce qu’on peut imaginer à la lecture du tweet d’Ekrem Konur. Ce lundi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts assure que West Ham et Crystal Palace suivent le défenseur autrichien du RC Lens.

Il est toujours coté à 8 M€

Arrivé l’été dernier en provenance du Red Bull Salzbourg moyennant 8 M€, Baidoo s’est tout de suite imposé au sein de l’arrière-garde artésienne. Il n’a manqué qu’un match et demi, la 2e journée au Havre (2-1) et la première mi-temps de la réception de Brest (3-1) le week-end suivant. Après cela, il n’est plus sorti du onze de départ et n’est jamais sorti en cours de match. Cerise sur le gâteau, il sait porter le danger dans le camp adverse puisqu’il a inscrit deux buts (PFC, Lorient) et délivré une passe décisive (Angers).

S’il est toujours coté à 8 M€, Baidoo, sous contrat jusqu’en 2030 avec le RC Lens, pourrait rapporter beaucoup plus aux Sang et Or. Car les clubs anglais sont généralement généreux en matière d’indemnité de transfert…