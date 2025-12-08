Le RC Lens est en passe de recruter le milieu malien Amadou Haïdara (27 ans). Pour une somme dérisoire, preuve que Jean-Louis Leca a réalisé un nouveau gros coup.

Leader du championnat de France, le Racing Club de Lens réalise une première partie de saison inespéré. Tout le monde est à féliciter, des joueurs aux dirigeants en passant par Pierre Sage. Mais Jean-Louis Leca mérite une mention car le directeur sportif a réussi à rebâtir un effectif compétitif en un rien de temps et avec des moyens très limités. Il est également parvenu à attirer en Artois une pointure comme Florian Thauvin, qui était pourtant très apprécié à l’Udinese. Et l’ancien gardien n’en a visiblement pas terminé puisque le gros coup Amadou Haïdara porte sa signature.

Haïdara recruté pour 12 fois moins que sa valeur ?

Le milieu de terrain malien est en passe de s’engager avec le RC Lens, comme nous l’avons relayé hier sur notre site. Il a peu joué avec le RB Leipzig, qui cherche à s’en séparer cet hiver. Deux inconnues restaient concernant un transfert : le montant de l’indemnité, sachant que le Racing ne peut se permettre d’en verser une grosse, et les prétentions salariales du joueur. C’est concernant la première que Jean-Louis Leca a encore fait fort.

Selon Sky Sport Allemagne, les deux clubs négocient un transfert compris entre 1 M€ et 1,5 M€. Soit entre huit et douze fois moins que sa valeur (selon Transfermarkt) ! Fabrizio Romano parle de 3 M€ en y ajoutant des bonus mais cela reste quand même une super affaire. Concernant le volet salarial, Foot Mercato assure qu’il y a un accord, à tel point que Haïdara a été autorisé à se rendre à Lens pour passer sa visite médicale.