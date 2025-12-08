RC Lens Mercato : Leca réalise un nouveau tour de magie avec Haïdara
Le RC Lens est en passe de recruter le milieu malien Amadou Haïdara (27 ans). Pour une somme dérisoire, preuve que Jean-Louis Leca a réalisé un nouveau gros coup.
Leader du championnat de France, le Racing Club de Lens réalise une première partie de saison inespéré. Tout le monde est à féliciter, des joueurs aux dirigeants en passant par Pierre Sage. Mais Jean-Louis Leca mérite une mention car le directeur sportif a réussi à rebâtir un effectif compétitif en un rien de temps et avec des moyens très limités. Il est également parvenu à attirer en Artois une pointure comme Florian Thauvin, qui était pourtant très apprécié à l’Udinese. Et l’ancien gardien n’en a visiblement pas terminé puisque le gros coup Amadou Haïdara porte sa signature.
Haïdara recruté pour 12 fois moins que sa valeur ?
Le milieu de terrain malien est en passe de s’engager avec le RC Lens, comme nous l’avons relayé hier sur notre site. Il a peu joué avec le RB Leipzig, qui cherche à s’en séparer cet hiver. Deux inconnues restaient concernant un transfert : le montant de l’indemnité, sachant que le Racing ne peut se permettre d’en verser une grosse, et les prétentions salariales du joueur. C’est concernant la première que Jean-Louis Leca a encore fait fort.
Selon Sky Sport Allemagne, les deux clubs négocient un transfert compris entre 1 M€ et 1,5 M€. Soit entre huit et douze fois moins que sa valeur (selon Transfermarkt) ! Fabrizio Romano parle de 3 M€ en y ajoutant des bonus mais cela reste quand même une super affaire. Concernant le volet salarial, Foot Mercato assure qu’il y a un accord, à tel point que Haïdara a été autorisé à se rendre à Lens pour passer sa visite médicale.