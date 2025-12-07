RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
William Tertrin
7 décembre 2025

Le RC Lens a jeté son dévolu sur Amadou Haidara, et le milieu du RB Leipzig n’a pas tardé à faire connaître sa position. Les Sang et Or misent gros dès cet hiver, décidés à frapper fort sur un dossier déjà brûlant.

Haidara, la piste prioritaire : Lens affiche ses ambitions hivernales

Installé solidement en tête de Ligue 1 après quinze journées, le RC Lens veut entretenir sa dynamique et ne cache plus ses objectifs élevés. La direction vise un renfort de poids pour son entrejeu et a très vite accéléré sur le cas Amadou Haidara, comme déjà relayé sur notre site. Ce choix n’est pas anodin : avec la possible perte d’Hamzat Ojediran, la fin de contrat de Thomasson, et les exigences croissantes du calendrier, le mercato d’hiver se présente comme un moment clé pour préparer la suite. Le staff l’a répété, la priorité est d’attirer un profil capable de hisser encore le niveau du collectif. Le club n’exclut rien pour se donner les moyens de ses ambitions.

Expérience XXL et disponibilité immédiate : Haidara se projette sur Lens

À 27 ans, Amadou Haidara coche toutes les cases : 47 sélections avec le Mali, 222 matchs professionnels dont 37 en Ligue des Champions avec Leipzig. Plus du tout utilisé outre-Rhin, le Malien écoute désormais attentivement les propositions qui lui parviennent. Lens l’a bien compris et s’est positionné sans attendre. Volontaire et prêt à se relancer en Ligue 1, Haidara n’a pas tardé à faire part de son intérêt, conscient qu’il entamerait un vrai cycle gagnant en rejoignant un club aussi dynamique.

Un profil polyvalent qui séduit le RC Lens

Pouvant évoluer aussi bien relayeur qu’en sentinelle ou meneur, Haidara offre volume de jeu, qualité à la récupération et réel sens du pressing. Les Sang et Or voient en lui un accélérateur de jeu, précieux dans les phases de transitions. En concurrence avec Thomasson, Sangaré ou Bulatovic, il amènerait son vécu européen et sa force mentale, idéale pour affronter les chocs du haut de tableau. Mais il faudra que le joueur accepte d’ajuster ses prétentions salariales (3M€/an) pour intégrer un projet porteur.

Mercato d’hiver : réponse rapide et indicateurs au vert

Si un transfert durant l’été restait une hypothèse étant donné qu’il est en fin de contrat, les Lensois privilégient clairement un deal dès janvier. L’environnement lensois, réputé accueillant et propice à la relance, séduit Haidara, comme le rapporte Foot Mercato. La direction veut frapper vite pour couper court à la concurrence française et européenne. La réponse du joueur ne s’est pas fait attendre : il est déjà partant pour ouvrir les discussions, prêt à rejoindre une équipe ambitieuse et à s’imposer comme leader.

Le dossier Haidara illustre l’ambition retrouvée d’un RC Lens en quête de stabilité au sommet. Les prochaines semaines s’annoncent décisives : entre les attentes du joueur, l’agilité de Leipzig et l’énergie du club, le mercato pourrait bien offrir aux supporters la première sensation de l’année. Un nouveau rebond comme celui de Thauvin ? L’opération est lancée — à vivre de près cet hiver.

MercatoRC Lens
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
Mercato...

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : un candidat très motivé postule pour prendre la place de Longoria et Benatia
Ligue 1...

OM : un candidat très motivé postule pour prendre la place de Longoria et Benatia

Par William Tertrin
Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess
ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi
ASSE...

ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi

Par Laurent Hess
OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !
Ligue 1...

OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »

Par Laurent Hess
Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !
Equipe de France...

Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

Par Laurent Hess
LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Ligue 1...

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !
Ligue 1...

RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !

Par Laurent Hess
OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi
Ligue 1...

OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi

Par Laurent Hess
FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend
FC Nantes...

FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé

Par Laurent Hess
ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)
ASSE...

ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Par Laurent Hess
Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)
FC Barcelone...

Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Par Laurent Hess
L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Mercato...

Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet