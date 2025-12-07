RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Le RC Lens a jeté son dévolu sur Amadou Haidara, et le milieu du RB Leipzig n’a pas tardé à faire connaître sa position. Les Sang et Or misent gros dès cet hiver, décidés à frapper fort sur un dossier déjà brûlant.

Haidara, la piste prioritaire : Lens affiche ses ambitions hivernales

Installé solidement en tête de Ligue 1 après quinze journées, le RC Lens veut entretenir sa dynamique et ne cache plus ses objectifs élevés. La direction vise un renfort de poids pour son entrejeu et a très vite accéléré sur le cas Amadou Haidara, comme déjà relayé sur notre site. Ce choix n’est pas anodin : avec la possible perte d’Hamzat Ojediran, la fin de contrat de Thomasson, et les exigences croissantes du calendrier, le mercato d’hiver se présente comme un moment clé pour préparer la suite. Le staff l’a répété, la priorité est d’attirer un profil capable de hisser encore le niveau du collectif. Le club n’exclut rien pour se donner les moyens de ses ambitions.

Expérience XXL et disponibilité immédiate : Haidara se projette sur Lens

À 27 ans, Amadou Haidara coche toutes les cases : 47 sélections avec le Mali, 222 matchs professionnels dont 37 en Ligue des Champions avec Leipzig. Plus du tout utilisé outre-Rhin, le Malien écoute désormais attentivement les propositions qui lui parviennent. Lens l’a bien compris et s’est positionné sans attendre. Volontaire et prêt à se relancer en Ligue 1, Haidara n’a pas tardé à faire part de son intérêt, conscient qu’il entamerait un vrai cycle gagnant en rejoignant un club aussi dynamique.

Un profil polyvalent qui séduit le RC Lens

Pouvant évoluer aussi bien relayeur qu’en sentinelle ou meneur, Haidara offre volume de jeu, qualité à la récupération et réel sens du pressing. Les Sang et Or voient en lui un accélérateur de jeu, précieux dans les phases de transitions. En concurrence avec Thomasson, Sangaré ou Bulatovic, il amènerait son vécu européen et sa force mentale, idéale pour affronter les chocs du haut de tableau. Mais il faudra que le joueur accepte d’ajuster ses prétentions salariales (3M€/an) pour intégrer un projet porteur.

Mercato d’hiver : réponse rapide et indicateurs au vert

Si un transfert durant l’été restait une hypothèse étant donné qu’il est en fin de contrat, les Lensois privilégient clairement un deal dès janvier. L’environnement lensois, réputé accueillant et propice à la relance, séduit Haidara, comme le rapporte Foot Mercato. La direction veut frapper vite pour couper court à la concurrence française et européenne. La réponse du joueur ne s’est pas fait attendre : il est déjà partant pour ouvrir les discussions, prêt à rejoindre une équipe ambitieuse et à s’imposer comme leader.

Le dossier Haidara illustre l’ambition retrouvée d’un RC Lens en quête de stabilité au sommet. Les prochaines semaines s’annoncent décisives : entre les attentes du joueur, l’agilité de Leipzig et l’énergie du club, le mercato pourrait bien offrir aux supporters la première sensation de l’année. Un nouveau rebond comme celui de Thauvin ? L’opération est lancée — à vivre de près cet hiver.