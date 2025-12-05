RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE

Arrivé à Lens durant l’été 2024 en provenance de Debrecen, en Hongrie, Hamzat Ojediran débarquait dans l’Artois avec une belle réputation : milieu défensif puissant, robuste dans les duels, capable d’apporter de l’impact dans l’entrejeu. Mais un an plus tard, l’histoire tourne court.

Un bilan décevant malgré des espoirs élevés

À 22 ans, Ojediran espérait profiter de son premier vrai challenge dans l’un des championnats majeurs européens pour franchir un cap.

Pourtant, la saison dernière, le Nigérian n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation lensoise :

17 apparitions seulement en Ligue 1

en Ligue 1 1 seule titularisation

1 but inscrit

Des statistiques très loin des attentes placées en lui à son arrivée.

Pierre Sage ne compte pas sur lui

La situation s’est même aggravée cette saison. Sous les ordres de Pierre Sage, Ojediran n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 depuis le mois d’août.

Un signe clair : le milieu ne fait plus partie des plans du coach.

Selon les informations de Foot Mercto, le RC Lens a d’ailleurs déjà ouvert la porte à un départ pour son numéro 15, pourtant lié au club jusqu’en juin 2028.

Même le départ de Mamadou Sangaré à la CAN, qui aurait pu offrir une fenêtre, ne semble pas suffire à inverser la tendance.

L’ASSE peut se tourner vers d’autres pistes

Après Deiver Machado, proche de s’engager à Nantes, Hamzat Ojediran pourrait devenir le deuxième Lensois à quitter le club cet hiver.

Le milieu défensif a déjà enclenché des discussions avec plusieurs équipes :

Des clubs turcs , toujours à l’affût de joueurs physiques au milieu

, toujours à l’affût de joueurs physiques au milieu Des franchises de MLS, séduites par son profil athlétique et son potentiel de progression

Deux destinations où Ojediran pourrait rapidement retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière lui qui était un temps annoncé comme une piste potentielle pour renforcer le milieu de terrain de l’ASSE.

Lens tourne la page

Entre choix tactiques, concurrence accrue et adaptation difficile, l’aventure d’Ojediran dans l’Artois touche sans doute à sa fin.

Le club et le joueur semblent désormais alignés sur une idée : un départ cet hiver serait la meilleure option pour tous.

Reste à savoir dans quel championnat le Nigérian rebondira… mais le mercato a déjà commencé pour lui.