RC Lens : les plans du mercato hivernal bousculés… grâce au FC Nantes

Si le RC Lens voulait recruter au milieu cet hiver avec le départ de Sangaré à la CAN, il a reçu la plus belle des réponses… sur le terrain de Nantes.

Parfois, les choses les plus évidentes sont sous notre nez. C’est un peu ce qui résume la situation du RC Lens dans l’entrejeu. Avec la paire Sangaré-Thomasson qui fonctionne du tonnerre, on se demandait forcément comment l’équipe allait tourner si un des deux manquait. Avec Bulatovic, Sylla et Ojediran derrière, la quantité est assurée, mais la qualité n’est pas certaine, étant donné que ce sont de jeunes joueurs qui n’ont pas encore prouvé au haut niveau.

Ce samedi, lors de la victoire lensoise à Nantes (2-1), la Ligue 1 a fait connaissance avec Andrija Bulatovic, remplaçant désigné de Thomasson, suspendu. Avec notamment 10 duels gagnés, 5 récupérations, et des coups de pied arrêtés très bien tirés, il a été dans la lignée de ce qu’a fait Sangaré, aussi impérial à ses côtés. À l’approche du mercato hivernal où l’on martelait que Lens devait impérativement recruter au milieu, la prestation de Bulatovic vient rebattre totalement les cartes. L’international monténégrin, sans complexe, a montré qu’il fallait compter sur lui en cas de besoin.

Une place de choix dans les plans de Sage

À 18 ans, celui qui a été recruté l’hiver dernier en provenance du FK Budućnost Podgorica pour environ 2 millions d’euros, s’est offert une place de choix dans les plans de Pierre Sage. Et même si l’adversaire en face de lui n’était que barragiste, il a posé des problèmes au Racing, et on attend désormais de voir Bulatovic plus régulièrement, avec peut-être une nouvelle titularisation en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (N2) dans deux semaines.

En attendant, Thomasson va reprendre sa place la semaine prochaine contre Nice, mais Lens va peut-être s’éviter une dépense inutile cet hiver, avec une réflexion plutôt penchée sur le poste de piston gauche, voire de défenseur central.