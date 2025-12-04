ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts

En quelques saisons, Lucas Gourna-Douath est passé du statut de grande promesse de l’AS Saint-Étienne à celui de joueur en quête de rebond. Formé chez les Verts, parti pour Salzbourg sur un transfert record, le jeune milieu de terrain fait aujourd’hui face à un tournant crucial dans sa carrière. Alors que l’hiver approche et que le mercato s’annonce décisif, l’ASSE garde un œil attentif sur le futur de son ancien joyau, espérant tirer parti d’un éventuel mouvement, comme le rapporte Peuple-Vert.fr.

Le parcours prometteur à l’ASSE

Dès ses années au centre de formation de Saint-Étienne, Lucas Gourna-Douath a fait l’unanimité par sa maturité et son impact sur le jeu. Rapidement intégré au groupe professionnel, il dispute pas moins de 65 rencontres lors de ses deux saisons avec les Verts. Reconnu pour sa précocité et sa polyvalence au milieu, il s’impose comme l’une des révélations du club, alors même que Saint-Étienne vit une période difficile.

Un départ à Salzbourg plein d’ambitions

L’été 2022 marque un tournant : fraîchement reléguée, l’ASSE officialise le transfert de son jeune prodige vers Salzbourg pour 15 millions d’euros, l’un des plus gros montants de l’histoire du club. Attiré par la réputation du club autrichien, réputé pour faire éclore de jeunes talents, Gourna mise sur ce choix pour franchir un cap. Les débuts sont encourageants : deux saisons pleines, une première expérience en Ligue des Champions, et la sensation de s’intégrer à l’élite européenne. Suffisant pour susciter l’attention sur le marché des jeunes talents, mais la dynamique va s’inverser.

Une expérience difficile à l’AS Roma

En février 2025, une opportunité de se relancer s’offre à Lucas Gourna sous la forme d’un prêt à la Roma, alors dirigée par Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif. Mais la concurrence s’avère féroce, notamment avec Manu Koné, milieu ivoirien au profil montant et à la valeur marchande solide. Gourna ne dispute que six rencontres. L’exercice est compliqué pour le club italien, plombé par une crise de résultats. L’intervention de l’expérimenté Claudio Ranieri pour finir la saison ne suffit pas à convaincre de lever l’option d’achat. La cinquième place au final ne change rien : retour à l’envoyeur pour le Stéphanois.

Statut fragile et tensions à Salzbourg

Revenu en Autriche, Lucas Gourna doit faire face à une situation complexe. Le joueur demande un départ, mais les dirigeants de Salzbourg se montrent intraitables : pas question de céder à prix réduit un élément qui leur a coûté cher. Résultat, l’international espoirs se retrouve cantonné à un rôle de remplaçant, apparaissant seulement cinq fois cette saison, dont deux titularisations. Entre attentes déçues et gestion de carrière difficile, Lucas Gourna vit un blocage aussi bien sportif que contractuel.

Mercato d’hiver : la porte de sortie ?

À l’aube du mercato hivernal, un changement de cap devient impératif pour relancer une trajectoire enrayée. La fenêtre de transferts à venir pourrait bien offrir une solution à Gourna, désireux de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Plusieurs clubs restent attentifs à sa situation instable, tandis que le dossier prend une tournure stratégique aussi bien pour le joueur que pour Salzbourg. Certains observateurs s’interrogent même sur les possibilités pour Lucas Gourna de retrouver sa place parmi les espoirs du football européen.

L’ASSE surveille le dossier, Lens aussi ?

Dans les bureaux de l’AS Saint-Étienne, chaque évolution du dossier Gourna est analysée avec attention. Les Verts, qui avaient pris soin d’intégrer un pourcentage à la revente lors du transfert à Salzbourg, pourraient empocher un joli bonus en cas de transfert cet hiver. Ce potentiel bénéfice arrive à point nommé pour un club aux ambitions retrouvées, toujours soucieux de valoriser sa politique de formation. L’enjeu n’est pas qu’économique : il s’agit aussi d’un symbole pour la formation stéphanoise, dont le passage de Gourna en Autriche devait initialement incarner la réussite.

Et peut-être qu’un transfert pourrait également profiter au RC Lens, grand ami de l’ASSE, qui pourrait renforcer son milieu de terrain dès cet hiver. Avec le départ de Sangaré à la CAN et la situation d’Ojediran, qui ne joue pas, Lens peut éventuellement penser à l’option d’un recrutement dans l’entrejeu. L’été dernier, il faut rappeler que Gourna-Douath avait été cité du côté du RCL. Reste à voir si les contacts seront relancés pour une arrivée en janvier…