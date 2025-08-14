RC Lens Mercato : Gourna-Douath (ex ASSE) fait débat au Racing
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : Gourna-Douath (ex ASSE) fait débat au Racing

Lucas Gourna Douath à l'AS Rome
Bastien Aubert
13 août 2025

Surveillé par le RC Lens sur ce mercato estival, Lucas Gourna-Douath (22 ans) ne remporte pas tous les suffrages. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess posent le débat.

« Une bonne option pour se relancer »

« Certes, Lucas Gourna-Douath n’a pas l’aura de Florian Thauvin mais je pense que le RC Lens ne prendrait pas beaucoup de risque à relancer l’ancien milieu de terrain de l’ASSE. S’il manque de solides garanties depuis son exil à l’étranger (Salzbourg puis AS Rome), le joueur de 22 ans reste jeune et a le potentiel pour solidifier l’entrejeu des Sang et Or. De plus, Pierre Sage aurait bien besoin de ce type de profil, capable de mettre le pied et d’impulser le jeu de derrière. Un prêt pourrait être une bonne affaire pour toutes les parties : un joueur un peu perdu à la relance en Ligue 1, dans un club où l’entraîneur lui offrira du temps de jeu. »

Bastien AUBERT

« Bof »

« Je suis assez emballé par le début du Mercato lensois. Après l’auto-sabordage de l’hiver dernier, les premiers choix de Jean-Louis Leca semblent judicieux. Je pense à Risser, à Baidoo, à Udol et bien-sûr à Thauvin. Voir le RCL lorgner Dallinga au poste d’avant-centre me plait aussi. Mais Lucas Gourna-Douath, je ne suis pas plus enthousiaste que ça. En tant que correspondant pour But! à Saint-Etienne, j’ai suivi les premiers pas de Gourna-Douath chez les Verts, son transfert à Salzbourg, son arrivée à Rome. Et je trouve que le milieu de terrain tarde à justifier les espoirs placés en lui. En Autriche, c’était moyen. En Italie, il a peu joué. Lens peut-être une bonne option pour lui, un bon cadre pour se relancer. A ce poste, il y a un besoin au RCL. Mais s’il vient, je ne suis pas certain que Gourna-Douath apportera une grosse plus-value à l’équipe de Pierre Sage. Ni qu’il s’imposera sur la durée comme un titulaire à part entière. Il devra pour cela épurer son jeu, avec moins de fautes, moins de déchet. Bref, je demande à voir. »

Laurent HESS

MercatoRC Lens
#A la une#DÉBAT#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet