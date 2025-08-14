RC Lens Mercato : Gourna-Douath (ex ASSE) fait débat au Racing

Surveillé par le RC Lens sur ce mercato estival, Lucas Gourna-Douath (22 ans) ne remporte pas tous les suffrages. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess posent le débat.

« Une bonne option pour se relancer »

« Certes, Lucas Gourna-Douath n’a pas l’aura de Florian Thauvin mais je pense que le RC Lens ne prendrait pas beaucoup de risque à relancer l’ancien milieu de terrain de l’ASSE. S’il manque de solides garanties depuis son exil à l’étranger (Salzbourg puis AS Rome), le joueur de 22 ans reste jeune et a le potentiel pour solidifier l’entrejeu des Sang et Or. De plus, Pierre Sage aurait bien besoin de ce type de profil, capable de mettre le pied et d’impulser le jeu de derrière. Un prêt pourrait être une bonne affaire pour toutes les parties : un joueur un peu perdu à la relance en Ligue 1, dans un club où l’entraîneur lui offrira du temps de jeu. »

Bastien AUBERT

« Bof »

« Je suis assez emballé par le début du Mercato lensois. Après l’auto-sabordage de l’hiver dernier, les premiers choix de Jean-Louis Leca semblent judicieux. Je pense à Risser, à Baidoo, à Udol et bien-sûr à Thauvin. Voir le RCL lorgner Dallinga au poste d’avant-centre me plait aussi. Mais Lucas Gourna-Douath, je ne suis pas plus enthousiaste que ça. En tant que correspondant pour But! à Saint-Etienne, j’ai suivi les premiers pas de Gourna-Douath chez les Verts, son transfert à Salzbourg, son arrivée à Rome. Et je trouve que le milieu de terrain tarde à justifier les espoirs placés en lui. En Autriche, c’était moyen. En Italie, il a peu joué. Lens peut-être une bonne option pour lui, un bon cadre pour se relancer. A ce poste, il y a un besoin au RCL. Mais s’il vient, je ne suis pas certain que Gourna-Douath apportera une grosse plus-value à l’équipe de Pierre Sage. Ni qu’il s’imposera sur la durée comme un titulaire à part entière. Il devra pour cela épurer son jeu, avec moins de fautes, moins de déchet. Bref, je demande à voir. »

Laurent HESS