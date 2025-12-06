FC Nantes – RC Lens (1-2) : les notes du match
FC Nantes – RC Lens (1-2) : les notes du match
William Tertrin
6 décembre 2025

Ce samedi, le FC Nantes était opposé au RC Lens à la Beaujoire, avec des objectifs différents pour les deux équipes. Au terme d’une première période à l’avantage des Lensois, les deux équipes se quittaient sur un match nul (buts de Thauvin à la 34e et El-Arabi après un penalty manqué à la 38e). La deuxième période était beaucoup plus équilibrée, mais grâce à Wesley Saïd, ancien Rennais, c’est bien le RCL qui est reparti avec les 3 points pour garder sa place de leader. Le FCN reste barragiste mais terminera cette 15e journée relégable, étant donné que Metz et Auxerre vont s’affronter.

LES TOPS

ABLINE

Semaine après semaine, il demeure le rayon de soleil de cette équipe nantaise. Dans une première période compliquée, il reprend un bon ballon pas si facile que ça, obligeant Risser à le capter. La seconde période, beaucoup plus équilibrée, lui a permis de se mettre beaucoup plus en valeur, avec des tirs très dangereux. Il a fait vivre un enfer au côté droit lensois, obtenant notamment le penalty en première période sur un tacle grossier de Ganiou.

SANGARÉ

En l’absence de Thomasson, c’était lui le patron du milieu de terrain, avec le jeune Bulatovic à encadrer. Le Monténégrin, titulaire pour la première fois, a livré une très belle copie avec notamment des coups de pied arrêtés très bien tirés, mais le Malien a une nouvelle fois été étincelant au milieu. Avec notamment 5 récupérations, il s’est aussi montré juste avant la mi-temps sur une tentative lointaine que Lopes était obligé de repousser.

THAUVIN

Le jeu est très souvent passé par lui ce soir, étant donné qu’il est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons (94). Buteur sur l’ouverture du score, il a parfaitement négocié le très bon centre de Ruben Aguilar. Il a multiplié les tentatives dangereuses (4 tirs au total), et surfe sur sa très belle forme après son match à Angers la semaine dernière, où il était déjà buteur.

LES FLOPS

COZZA

À droite, Amian a été un client sérieux pour tenter de frustrer Udol. Mais ça a été beaucoup plus compliqué pour Cozza, qui a souffert en ratant presque tout ce qu’il a entrepris. Sur le deuxième but lensois, il est totalement à la rue et laisse Saïd marquer à bout portant, lui qui a été servi par une galette d’Udol.

EL ARABI

Si Abline est le Nantais qui procure le plus de frissons à la Beaujoire, on ne peut pas en dire autant du Marocain. Il a marqué ce soir, mais heureusement que la défense lensoise n’était pas plus rapide, car Risser avait fait le boulot en stoppant sa tentative sur le penalty. On ne comprend pas trop pourquoi Castro s’entête avec lui, alors que d’autres options existent.

GANIOU

Titulaire en l’absence de Gradit, gravement blessé, il a fait basculer son match dans la foulée de l’ouverture du score lensoise. Aspiré par Abline, il se rend coupable d’un tacle grossier et non maîtrisé, entraînant le penalty. Tout n’est pas à jeter pour lui, mais cette erreur ternit évidemment son match. On dira que c’est le métier qui rentre, mais la question d’un renfort au mercato d’hiver va commencer à se poser peut-être plus rapidement que prévu.

LES NOTES

FC Nantes : Lopes (6) – Amian (5), Awaziem (4), Tati (4), Cozza (3) – Lepenant (5), Kwon (5), Deuff (5) – Guirassy (4), El-Arabi (3), Abline (6).

RC Lens : Risser (6) – Ganiou (4), Baidoo (5), Sarr (5) – Aguilar (6), Sangaré (6), Bulatovic (6), Udol (5) – Thauvin (7), Édouard (5), Saïd (6).

