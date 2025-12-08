Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré sur un buteur tombé du ciel !
Stade Rennais Mercato : le RC a soufflé un nom à l'oreille d'Habib Beye pour remplacer Seko Fofana

Dion Lopy
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Habib Beye s’active en coulisses pour renforcer le milieu du Stade Rennais. Alors que plusieurs cadres pourraient partir, un profil précis attire déjà toute son attention pour prendre le relais de Seko Fofana.

Le Stade Rennais scrute le marché pour consolider son milieu de terrain. Jeunes Footeux confirme qu’Habib Beye cible un joueur au gros volume de jeu pour épauler Valentin Rongier et Mahdi Camara, déjà considérés comme des piliers du système rennais. Cette recherche s’explique par plusieurs dossiers sensibles : Glen Kamara, marginalisé depuis plusieurs semaines, est clairement poussé vers la sortie, tandis que Seko Fofana pourrait quitter le club en cas d’offre satisfaisante. Le jeune Djaoui Cissé, récemment prolongé jusqu’en 2030, impressionne par son potentiel mais doit encore gagner en régularité.

Lopy, une idée soufflée par le RC Lens

L’idée affichée par Beye est claire : disposer d’un trio capable de presser haut, couvrir de larges zones et imposer un rythme constant. Une philosophie calquée sur l’exemple de Mamadou Sangaré au RC Lens, dont l’activité et la projection offensive sont souvent citées comme références. Parmi les profils étudiés, un nom se détache : Dion Lopy. Le milieu sénégalais, 23 ans, évolue actuellement à l’UD Almería en deuxième division espagnole. Mesurant 1,84 m, Lopy est réputé pour son impact physique, sa capacité à récupérer les ballons et sa présence dans l’entrejeu. Son passage au Stade de Reims lui a déjà permis de se familiariser avec la Ligue 1, où son volume de jeu avait fait forte impression.

Une valeur de 10 M€ à Almeria 

Pour l’instant, aucun accord n’a été conclu, mais Dion Lopy figure dans une shortlist de trois à quatre joueurs suivis de près par le Stade Rennais. Sous contrat avec Almería jusqu’en 2029, l’international sénégalais est valorisé à 10 millions d’euros par son club, ce qui pourrait constituer le principal frein à une opération rapide. Si le Stade Rennais veut sécuriser l’avenir de son milieu et anticiper un départ éventuel de Fofana, ce dossier pourrait bien devenir prioritaire dans les semaines à venir. L’œil attentif de Beye est déjà fixé sur son prochain atout pour relancer l’entrejeu rennais.

