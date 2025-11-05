Le jeune ailier marocain Gessime Yassine (19 ans) aurait refusé une offre très lucrative de Fenerbahçe. A priori, s’il quitte Dunkerque, ce sera pour la L1, où l’OM, le RC Lens et le TFC le suivent.

Ces dernières semaines, la cote de Gessime Yassine a explosé. Sacré champion du monde U20 avec le Maroc, le jeune ailier de Dunkerque a vu le nombre de ses courtisans exploser. Nous avions déjà relayé le fait que l’Olympique de Marseille le suivait de près, lui qui est un régional de l’étape puisqu’il est né à Salon-de-Provence. Le RC Lens et le Toulouse FC seraient également désireux de le recruter. Ils auraient un argument de choc pour l’attirer puisqu’une place de titulaire l’attendrait dans l’un ou l’autre club alors qu’il partirait remplaçant à Marseille.

Il a refusé Fenerbahçe

Le média Africa Foot assure que Yassine a récemment refusé une offre de Fenerbahçe. Pourtant, le grand club stambouliote réunissait tous les arguments pour l’attirer, que ce soit un challenge sportif de premier plan puisqu’il joue les premiers rôles dans son championnat et dispute l’Europe tous les ans, un contexte de feu avec des supporters très chauds et un salaire élevé. Mais Yassine attendrait a priori une offre d’un club de Ligue 1.

Le RC Lens, qui réalise une superbe première partie de saison, a de vrais arguments à faire valoir, comme des ambitions sportives supérieures à celles du TFC ou une proximité géographique avec Dunkerque, sans parler de l’ambiance de Bollaert. La cote du joueur est fixée à 4 M€ par Transfermarkt, mais il s’agira surtout pour Jean-Louis Leca de convaincre le redoutable Demba Ba de laisser partir sa pépite…