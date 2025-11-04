RC Lens : une mauvaise nouvelle et une menace pour le choc face à Strasbourg

Pour le choc du haut de tableau face au RC Strasbourg après la trêve, le RC Lens sera déjà privé d’un titulaire, tandis qu’un deuxième est sous la menace.

Le RC Lens devra composer sans Jonathan Gradit pour la réception de Strasbourg le samedi 22 novembre prochain. Le défenseur central, déjà sanctionné d’un match ferme et d’un autre avec sursis après son expulsion à Rennes, a reçu un nouveau carton jaune contre Lorient. Cette infraction active automatiquement sa suspension avec sursis, confirmée prochainement par la commission de discipline.

Thomasson également absent ?

Par ailleurs, Adrien Thomasson est lui aussi sous surveillance. Avec quatre cartons jaunes déjà reçus cette saison, le capitaine des Sang et Or pourrait lui aussi manquer le match contre le RCSA s’il venait à être averti à Monaco samedi. Pierre Sage devra donc gérer un effectif fragilisé pour son prochain choc face à Strasbourg, avec l’absence confirmée de Gradit et la menace planant sur son capitaine.

Deux joueurs clés du onze lensois, et quand on voit l’effet qu’a eue l’absence de Malang Sarr face à Metz, on peut donc penser que les suspensions de Gradit, et peut-être de Thomasson, pourraient être très préjudiciables pour Lens, qui plus est dans ce type de match.