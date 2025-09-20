Alors que le RC Lens a connu un mercato mouvementé avec de nombreux départs, Adrien Thomasson (31 ans) s’est exprimé sans détour sur son avenir. Et le milieu offensif n’a pas fermé la porte à une nouvelle aventure, y compris loin de l’Artois.

Adrien Thomasson a-t-il fait son temps au RC Lens ? S’il reste un élément important du vestiaire, l’ancien milieu du FC Nantes n’est pas totalement contre l’idée d’aller voir ailleurs au prochain mercato hivernal. Dans un premier temps, le joueur de 31 ans a tenu à rassurer sur la compétitivité du groupe : « Forcément, on s’est posé des questions parce qu’on a perdu pas mal de joueurs importants […] mais le club a bien travaillé parce qu’on a une équipe plus compétitive par rapport à l’année dernière, à mon sens. »

Mais c’est surtout sa sortie sur son avenir qui fait réagir. Thomasson ne s’en cache pas : des discussions auront lieu tôt ou tard avec les dirigeants lensois. « À un moment donné, il y aura des discussions avec le club, mais je ne m’en fais pas […] jouer à l’étranger m’a toujours tenté. Je suis ouvert à tout », a-t-il expliqué au site GFFN.

Un aveu clair qui résonne comme une alerte pour les supporters Sang et Or. Après avoir perdu plusieurs cadres ces derniers mois, le RC Lens pourrait devoir se préparer à un nouveau départ majeur. Reste à savoir si Thomasson franchira le pas dès cet hiver ou s’il attendra l’été pour céder à l’appel de l’étranger.