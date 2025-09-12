RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière

Après une saison dernière très mouvementée, le RC Lens a encore changé cet été, mais semble avoir retrouvé une certaine sérénité. Un constat partagé par Jonathan Gradit, défenseur lensois, au moment d’évoquer l’intégration des nouvelles recrues.

Présent au RC Lens depuis 2019, Jonathan Gradit fait partie des tauliers au sein du vestiaire sang et or. Et alors que le championnat reprend ce dimanche pour le RCL après la première trêve internationale, le défenseur central s’est penché sur l’arrivée des nouvelles recrues et l’importance de leur inculquer l’esprit du club. Pour lui, la méthode est simple mais efficace.

Un recrutement plus que réussi

« On n’a pas de manière particulière, il faut essayer de les accueillir de la meilleure des façons, en étant bienveillants envers eux, en leur expliquant un petit peu ce que représente ce club-là. On sait l’importance pour les gens de la région et même au niveau national, ce qu’est le Racing Club de Lens. Donc, quand les joueurs arrivent ici, ils savent où ils mettent les pieds. »

Le défenseur souligne également l’importance du recrutement et du choix des profils. « Ensuite, là où c’est intéressant aussi, c’est dans le ciblage et dans le recrutement. Parce qu’on voit l’état d’esprit des joueurs et ce sont tous des joueurs avec un état d’esprit irréprochable, et du coup, l’intégration se fait beaucoup plus facilement. »

« On avait peut-être perdu cette identité »

Après une saison précédente jugée comme moins fidèle à l’identité du club, Gradit se réjouit de ce retour aux sources. « J’ai envie de dire que la saison passée, on avait peut-être perdu cette identité, on s’est un peu perdus, je trouve qu’on a moins fait du Lens la saison passée, et là, cette année, de retrouver ça, ça fait plaisir. »

Une déclaration lourde de sens, alors que le Racing a vécu une dernière saison très particulière, marquée par beaucoup de vents contraires ainsi que de nombreux changements à tous les niveaux, qui n’ont pas tous été bénéfiques.

Tous propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.